Vereinte Nationen zeichnen Bremer Kita aus

© Fidibus e.V.

Die UN haben die Jahre 2011 bis 2020 zur "Dekade für biologische Vielfalt" erklärt. Kurz vor Ende wurde jetzt auch der Elternverein Fidibus e.V. aus Findorff als besonderes Projekt dieser Dekade ausgezeichnet.

Am Freitag, den 22. November, überreicht Laudatorin Hildegard Kamp, Abteilungsleiterin für Klima- und Ressourcenschutz bei der Bremer Umweltbehörde, dem Elternverein die Trophäe „Vielfalt-Baum“, die offizielle Urkunde, eine Auszeichnungsplakette und ein UN-Dekade-Banner.

© Fidibus e.V.

Ab dem Tag der Auszeichnung darf das Projekt „Imkern im Kindergarten - Mit Bienen im Kindergarten“ für zwei Jahre den Titel „Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ führen. In diesem Projekt erleben 19 Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Findorff direkt vor Ort, was es bedeutet, eine eigene Imkerei zu betreuen, den Garten zu bewirtschaften und eine eigene kleine „Kindergartenfirma“ zu führen. Die Biene begleitet die Kinder dabei symbolisch durch das Kita-Jahr und beleuchtet die Themen Ernährung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Gärtnerei, Sprache, Musik, Kunst, Natur und natürlich die Imkerei.

© Fidibus e.V.

Für das Projekt haben die Kinder ihr Kita-Außengelände und eine eigene Kleingarten-Parzelle (wild-)bienenfreundlich gestaltet und angelegt. Gemeinsam mit den Eltern werden die Kinder für die Besonderheiten der Natur sensibilisiert, um so eine wertschätzende Beziehung zur Umwelt zu entwickeln.

Pünktlich zur Auszeichnung findet im Fidibus-Kindergarten einmal jährlich auch der Honigmarkt - Höhepunkt des Kitajahres - statt: Dann bieten die Kinder aus geernteten Früchten und Kräutern aus dem eigenen Garten, dem Honig der Bienen und anderen Naturerzeugnissen leuchtende, duftende, pflegende, dekorierende, (un-)gesunde, nachhaltige und lecker schmeckende Köstlichkeiten in ihrer kleinen Kindergartenfirma an.

Weitere Infos zum Fidibus e.V. online.