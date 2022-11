Update zur Freikarte

× Erweitern © Canva Jugendliche

Seit den Herbstferien haben alle Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr eine Bezahlkarte für Freizeitaktivitäten, die mit 60 Euro für 2022 aufgeladen ist.

Am 29. November 2022 teilt das "Projektteam FreiKarte" mit, dass etwaiges Restguthaben aus 2022 in das nächste Jahr übertragen wird. Die Entscheidung fiel nach dem häufig geäußerten Wunsch von Kindern, Jugendlichen und Sorgeberechtigten. Zudem werden die Karten Anfang Januar mit weiteren 60 Euro für das Jahr 2023 aufgeladen.

Wichtig: Es gibt dafür keine neue Karte. Auch Karten ohne Guthaben also auf keinen Fall entsorgen!

Auch für Ü18-Jährige weiter einsetzbar

Ab 1. Dezember gilt zudem eine weitere Neuerung, nach der die Karte zukünftig nicht mehr am 18. Geburtstag der Nutzer:innen entwertet wird. Heißt: Das vom Land aufgeladene Geld kann auch von inzwischen 18-Jährigen noch bis Ende 2023 ausgegeben werden.

Seit dem Start Mitte Oktober 2022 sind drei Viertel aller bislang rund 117.000 verschickten Freikarten aktiviert worden. Pro Tag werden Freizeitaktivitäten in einem Wert von durchschnittlich etwa 42.000 Euro mit den Karten bezahlt – hochgerechnet etwa 3,5 Millionen Euro allein in drei Monaten im Jahr 2022.

Der Versand ist noch nicht beendet

Auch neugeborene Kinder oder Hinzugezogene erhalten eine Karte. Mit den Daten der Meldebehörden in Bremen und Bremerhaven wird auch für diese Kinder und Jugendlichen eine individuelle Karte produziert und mit dem dazugehörigen Aktivierungscode verschickt. Für die Zustellung ist dabei wichtig, dass am Briefkasten der Familie der Name des Kindes steht.

Mehr Akzeptanzstellen

Auch die Zahl der beteiligten Freizeiteinrichtungen, der so genannten Akzeptanzstellen, wächst laufend. So kamen zu den anfangs 47 Stellen auch einige Fahrgeschäfte auf dem Freimarkt hinzu. Auf den Weihnachtsmärkten in Bremen und Bremerhaven kann die FreiKarte bei einigen Fahrgeschäften in diesen Tagen ebenfalls eingesetzt werden. Außerdem wird mit einer Reihe weiterer interessierter Betriebe verhandelt, die die Freikarte zukünftig akzeptieren wollen.

Bei den teilnehmenden Betrieben kann mit der Freikarte nicht nur der Eintritt bezahlt werden, sondern – wenn beispielsweise bei Sportangeboten erforderlich – auch die Ausrüstung. Außerdem kann bei den ganz jungen Kindern auch die Begleitperson ihren Eintritt mit der FreiKarte des Kindes bezahlen.

Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden!