Warum der Advent die perfekte Spielzeit ist

Was ist noch wichtiger als Geschenke? Glückliche Gemeinsamzeit! Wenn draußen die Kälte an den Fenstern klopft und drinnen Kerzenschein und Plätzchenduft den Raum füllen, wird klar: Jetzt ist Familienzeit deluxe.

Genau die richtige Gelegenheit, die Spielekiste auszupacken, Würfel rollen zu lassen und gemeinsam jede Menge Lacher und Erinnerungen zu sammeln. Ob für kurzweilige Adventsabende, das ungeduldige Warten auf den Weihnachtsmann oder den großen Familien-Spieleabend nach der Bescherung – Spiele verbinden, schaffen Erinnerungen und sind die beste Währung gegen Feiertags-Langeweile.

Von Klassikern bis zu brandneuen Lieblingsideen zeigen wir euch, was gerade richtig Spaß macht. So wie die angesagten Escape Games hier im Artikel. Auf unserer Spielen-Seite entdeckt ihr außerdem nicht nur die von unserem Spieletester erprobten Neuheiten, sondern auch, wo ihr sie in Bremen finden könnt. Klickt euch rein und startet eure ganz persönliche Spielesaison.

Escape-Games für Zuhause

Wer sagt, dass man für ein Abenteuer das Haus verlassen muss? Mit diesen Rätselspielen – zum kostenlosen Download oder zum Kaufen – wird das Wohnzimmer zur Schatzkammer, der Esstisch zum Zauberlabor – und manchmal auch zur Süßigkeitenfabrik. Rätselt los!

Escape Team

Interaktive Missionen zum Ausdrucken und Losspielen: Einfach App laden, PDF drucken und schon kann das Abenteuer beginnen. Zwei Missionen sind gratis – perfekt, wenn man noch schnell den „Weihnachtsmann in Not“ retten möchte.

Kostenlos downloaden: escape-team.de

Die geheime Schatztruhe

Hier bastelt ihr euren eigenen Escape Room! Mit Schatzkiste, Zahlenschloss und jeder Menge Fantasie entsteht im Handumdrehen ein Rätselabenteuer à la Weihnachtsdetektive. Der Lohn: eine süße Überraschung am Ende!

Kostenlos downloaden: baumhausbande.com/spielen

Das Weihnachtschaos

Heiligabend am Nordpol – und ausgerechnet jetzt verliert der Weihnachtsmann den Überblick. Mit der Actionbound-App wird die Rettungsmission zum witzigen Teamspiel für Familie oder Freundeskreis. Und das Beste: ein kostenloses Weihnachtsquiz gibt’s obendrauf.

Kostenlos downloaden: actionbound.com/weihnachtsfeier

Escape the House of Magic

× Erweitern © Michael Kleppi Ehrlich Brother Escape The House of Magic

Wenn Magie auf Logik trifft: In sechs Rätselrunden voller optischer Täuschungen, Knobeleien und Schattenspiele ist Teamgeist gefragt. Wer die Ehrlich Brothers kennt, weiß – hier sind Wow- und Aha-Effekte garantiert. Ideal für Familien mit Kindern ab 8 Jahren.

Inhalt: 1 magische Treppe mit 12 Stufen, 6 geheimnisvolle Umschläge, 1 Spielfigur, Anleitung

Ravensburger, 24,99 Euro

Escape the Labyrinth

Bis zu vier Spielende stecken in einem verwunschenen Irrgarten fest und müssen den Weg durch das Zaubertor finden. Das kooperative Rätselspiel bringt Jung und Alt ab 5 Jahren zum Grübeln, Lachen und Jubeln – perfekt auch als Mitbringspiel oder kleines Geschenk.

Inhalt: 50 quadratische Karten, 20 Rätselkarten, 1 Spielfigur, Anleitung

Ravensburger, 7,99 Euro

Exit Family – Schloss Gemeinstein & Mission Candyland

Zwei Abenteuer, ein Ziel: rätseln, lachen, triumphieren! Gemeinsam mit tierischen Superhelden müssen Familien mit Kindern ab 8 Jahren mysteriöse Vorgänge im Schloss und in der Süßigkeitenfabrik aufklären. Spannung inklusive Schoko-Überdosis.

Inhalt: 1 Drehscheibe, 72 große Karten, 24 seltsame Teile, Handbuch mit Anleitung und Hilfe-Heft

Kosmos, 24,99 Euro

Unlock Kids – Sagenhafte Geschichten

Das dritte „Asmodée Entriegeln!“-Abenteuer bietet Rätselspaß für Kinder ab 6 Jahren – ganz ohne App oder Zeitdruck. Die kindgerechten Geschichten führen in den Olymp, nach Afrika und in den Dschungel Mexikos und fördern spielerisch Logik und Teamgeist. Dank einfachem Tutorial entfallen lange Regeln.

Inhalt: 162 Karten, 6 Startteile, 2 Landkarten, 82 Plättchen, Anleitung, Hinweis- und Lösungsheft

Space Cowboys/Asmodee, ca. 28 Euro

Exit Adventskalender – Der Zauber von Weihnachten

24 clevere Mini‑Rätsel bringt das Kalender-Spiel der erfolgreichen Escape-Room-Spielereihe mit. Damit können Kinder ab 10 Jahren allein oder zusammen mit den Eltern jeden Tag im Advent eine neue Knobelei lösen. Mit spannenden Mini-Missionen und einer fortlaufenden Geschichte wird der Advent zum Escape-Abenteuer.

Inhalt: 24 Rätsel-Karten, 1 Story-Block, 1 Decodiertafel

Kosmos, 29,99 Euro

