Bunte Botschaften auf grauem Beton

× Erweitern © KSB Wandbild am Platz der ökologischen Kinderrechte Gröpelingen

Gröpelinger Jugendliche zeigen Haltung am Platz der ökologischen Kinderrechte: Was braucht es eigentlich für ein wirklich gutes Leben? Und was bedeutet ein gesundes, sicheres Aufwachsen in der eigenen Nachbarschaft?

Genau diesen Fragen sind Achtklässler:innen der Gesamtschule West nachgegangen – und zwar nicht nur im Klassenzimmer, sondern direkt vor Ort im Stadtteil. Innerhalb von fünf intensiven Projekttagen gestalteten die Schüler:innen gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Bremen, dem Kunstverein KUBO und der Künstlerin Claudia Kunze ein neues, rund 12 Quadratmeter großes Wandbild am Platz der ökologischen Kinderrechte.

Trotz typisch unbeständigen Oktoberwetters ließ sich die Projektgruppe nicht aufhalten: Mit Spraydosen, viel Kreativität und durchdachten Entwürfen machten die Jugendlichen ihre Gedanken, Wünsche und Rechte mitten im öffentlichen Raum sichtbar.

Von der Audioaufnahme zur Spraydose

Für die Schüler:innen war die Aktion mehr als ein spontanes Kunstprojekt. Bereits 2024 – damals noch in der sechsten Klasse – setzten sie sich intensiv mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinander. Im Rahmen ihres selbst produzierten Podcasts „Kinderrechte – für jedes Kind“ widmeten sie sich in fünf Episoden Themen wie dem Recht auf Spiel und Freizeit, ein sicheres Zuhause sowie dem Schutz der Umwelt. Sie führten Experteninterviews zu Plastikmüll und drehten Vor-Ort-Reportagen über Verunreinigungen auf Spielplätzen.

Zwei Jahre später greifen die Jugendlichen dieselben Anliegen erneut auf – diesmal farbenfroh an der Wand im Heinz-de-Vries-Weg. Das Kunstwerk knüpft nahtlos an die Kernideen der ökologischen Kinderrechte an: Kinder und Jugendliche brauchen eine intakte Umwelt, saubere Rückzugsorte und Raum zur Entfaltung, um ihre Lebenswelt aktiv mitgestalten zu können.

Wer mehr über die Entstehung, die Initiativen und die Arbeit am Platz der Kinderrechte in Gröpelingen erfahren möchte, findet weiterführende Details direkt beim Kinderschutzbund Bremen auf dksb-bremen.de/platz-der-kinderrechte/groepelingen.