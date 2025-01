Was sind eigentlich Wahlen?

× Erweitern © ARD Wer hat in Deutschland das Sagen? fragt neuneinhalb

Wie geht Demokratie? Warum gibt es in Deutschland keine Königin oder keinen König? Was machen Parteien? Viele Fragen beschäftigen auch Kinder vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025.

Wissenswertes rund um Demokratie, Wahlen und Desinformation finden Eltern und der (noch) nicht wahlberechtigte Nachwuchs nicht auf TikTok, sondern in faktenbasierten Magazinen und verlässlichen Quellen, die jounalistisch seriös recherchieren.

So finden sich im Web altersgerechte Wissensangebote, die zeigen, warum Mitbestimmung wichtig ist und wie man sich vor Fake News schützen kann. Wir haben die empfehlenswerten Tipps für euch zusammengestellt:

Das Kinderreportermagazin "neuneinhalb" befasst sich mit der Frage "Demokratie – Wer hat in Deutschland das Sagen?" und gibt Tipps in "Politische Meinung: So geht's". Hier zu finden: Wissen macht Ah!

Oder checkt mal den Demokratie-Check von Checker Tobi, gleich hier: In der ARD-Mediathek.

"Wie geht Demokratie?" fragt auch das Wissensmagazin "PUR+" vom ZDF.

Bei "Wissen macht Ah!" finden Clarissa und Tarkan alles, was "Demokratisch, praktisch, gut" ist.

Das aktuelle Thema "Informieren auf TikTok?" greift "neuneinhalb" ab dem 9. Februar 2025 um 8:50 Uhr auf. Hier findet ihr alle Infos zur 10-minütigen Schlaumacher-Sendung.

Mit diesem Test können Kinder und Eltern gemeinsam ihr Wissen testen: Geolino-Quizecke.

Auch zwei Geolino-Podcast-Folgen widmen sich den Themen „Wahlen und Demokratie“ sowie „Buntes Deutschland“ und bieten zusätzliches Audio-Material. Auf www.geolino.de/wahl finden sich spannende Inhalte, die Kinder zum Mitdenken und Mitreden anregen.

Das Kinder-TV-Programm am Wahltag, 23. Februar 2025

Außerdem lohnt es sich, am 23. Februar mal zusammen mit den Kindern in die Glotze zu schauen:

"neuneinhalb: zeigt "All about Bundestagswahl" ab 8:50 Uhr

KiKA erklärt in verschiedenen Formaten, was rund um eine Bundestagswahl passiert, was eine 5-Prozent-Hürde ist oder wie nach der Wahl eine neue Regierung gebildet wird.

Bei "neuneinhalb" fragt das Reporterteam junge Leute, was sie über die Wahl wissen.

Und "logo! extra: Die Bundestagswahl 2025" informiert ab 19:45 Uhr live über die Entwicklungen des Tages und berichtet in einer 35-minütigen Schalte aus dem Futurium in Berlin, wo das Kinderreporterteam Spitzenpolitiker:innen trifft.

Online und vor Ort im logo!-Studio können Kinder am Wahltag ihre Fragen stellen, die von Expert:innen in der Live-Sendung beantwortet werden.