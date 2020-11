× Erweitern © pxhere.com Weihnachtsbäume selber schlagen

Weihnachten steht vor der Tür und was darf zum großen Fest auf keinen Fall fehlen? Na klar, der Tannenbaum. Besonders frisch bekommt man Nordmanntannen, Blaufichten und Co. auf einigen Höfen im Umland. Auch in 2020 öffnen sie an bestimmten Terminen zum Bäumchen aussuchen und selber schlagen ihre Tore. In diesem Jahr natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und nur für Mund-Nasen-Schutz-Trägerïnnen.

Orthhof Dehlwes

Der Orthhof in Lilienthal wurde bis 1983 traditionell bewirtschaftet. Inzwischen kann man Ferien auf dem Bauernhof machen, sein Pferd unterstellen oder eben Weihnachtsbäume kaufen. Alle Weihnachtsbäume kommen aus eigenen Kulturen. Die einzelnen Bäume werden mehrmals im Jahr überprüft, damit der Wuchs stimmt. Beim Selberschlagen kostet jeder Baum, egal wie groß, 20 Euro. Alle Bäume sind mindestens 6 Jahre alt und wurden rein ökologisch gepflegt. Die Öffnungszeiten hierfür sind montags bis mittwochs vom 30.11. bis 16.12.2020. Feldhausen 52 (Orthhof), 28865 Lilienthal, Tel. 04298-699481, orthhof-dehlwes.de

Hof Block

Auf dem 4 Hektar großen Weihnachtsbaum-Hof Block werden seit 44 Jahren überwiegend Weihnachtsbäume aus eigenem Anbau verkauft, darunter Nordmann-Tannen, Blaufichten oder Rotfichten. An den Wochenenden gibt es jede Menge Specials für Kinder, darunter Ponyreiten, Stockbrot, eine Kinderstrohburg. Am 3. und 4. Adventswochenende kann selbst geschlagen werden und dann schaut sogar der Weihnachtsmann hier vorbei! Ist der Baum erstmal gefällt, können die Erwachsenen sich bei der Adventsausstellung umsehen oder sich mit Glühwein aufwärmen. Neu-Rautendorfer Str. 168, 28879 Grasberg, Tel. 04293-1471, weihnachtsbaum-hof.de

Hof Beckröge

Vom 23. November bis zum 24. Dezember 2020 können auf dem Hof Beckröge Weihnachtsbäume gekauft werden. Wer die Bäume selber schlagen möchte, fährt direkt in die Tannenschonung Gabundestraße in Langwedel-Etelsen. Hier kann man sich an allen Adventssamtagen und -sonntagen jeweils von 10 bis 16 Uhr ganz in Ruhe seinen eigenen Baum aussuchen. Die Preise richten sich nach der Größe. Der beliebte Etelser Weihnachtsmarkt findet zwar nicht statt, aber der winterliche Ausflug in die Tannenschonung hat seine ganz eigene besondere Weihnachtsstimmung. Bremer Straße 4a, 27299 Langwedel (direkt neben dem "Schloss Etelsen") Tel. 04235-755, weihnachtsbaum-beckroege.de

Forsthof Prüser

Ab dem 6. Dezember bis Heiligabend 2020 können auf den Schonungen in Hellwege sowie in Worpswede Hüttenbusch immer freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr Nordmanntannen geschlagen werden, in Hüttenbusch bei Breddorf stehen auch Blaufichten bereit. Sägen sind an beiden Orten in ausreichender Zahl vorhanden und müssen nicht mitgebracht werden. Außerdem können die Bäume auf Wunsch angespitzt und eingenetzt werden. Und damit der Baum bis zum Fest schön und frisch bleibt, gibt es die richtigen Pflegetipps gleich mit dazu: Bosdorfer Str. 9, 27367 Hellwege und Breddorfer Moor 4, 27726 Breddorf, forsthof-prueser.de