Weihnachten auf Schienen

Ein 36 Meter langes "Kunstwerk" gondelt im Advent und bis zum 6. Januar 2025 durch Bremen, das nicht nur mit seinem außergewöhnlichen Design, sondern auch verschiedenen Aktionen im Innern Weihnachtsstimmung in die Stadtteile bringen soll. Lichter, Glitzer und weihnachtliche Motive zieren die Bahn – von Santa Claus über Lebkuchenhaus bis zu Tannengrün, geschmückt mit Kugeln.

Zum Einsatz kommt die Weihnachtsbahn unter anderem auf der Ringlinie 8 ab Kulenkampffallee über Hauptbahnhof, Überseestadt und mitten durch den Weihnachtsmarkt in der City.

Die Straßenahn mit der Nummer 3055 ist schon seit 30 Jahren im Dienst und gehört zu den sogenannten "GT8N"-Fahrzeugen, die jetzt nach und nach in den Ruhestand gehen. Die Nummer 3055 allerdings wird nach ihrem Einsatz als festliche Weihnachtsbahn ab Januar im Museum der Freunde der Bremer Straßenbahn (FdBS) in Bremen-Sebaldsbrück ausgestellt, bis sie im nächsten Jahr in der Weihnachtszeit wieder auf die Schienen kommt.

Im Inneren wurden die Sitze mit weihnachtlich-roten Polstern neu bezogen. Die Haltestangen erinnern an Zuckerstangen, und aus dem Briefkasten ist eine Wunschbox geworden. Hier können Fahrgäste einen Musikwunsch einwerfen, der mit etwas Glück am nächsten Tag im gläsernen Radio-Bremen-Studio auf dem Marktplatz am Neptunbrunnen erfüllt wird.

Informationen zum Fahrplan und Veranstaltungen gibt es ab Montag, den 2. Dezember auf der Website www.bsag.de