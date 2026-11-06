Weihnachtsmänner und Engel gesucht!

× Erweitern © AdobeStock Weihnachtsmann gesucht, Agentur für Arbeit

364 Tage Urlaub, ein Tag im Rampenlicht und dafür sogar noch bezahlt werden? Klingt nach einem himmlischen Nebenjob! Und wer Freude daran hat, Kinder zu überraschen, Weihnachtslieder anzustimmen und für leuchtende Augen zu sorgen, ist hier genau richtig

Damit kein Kind vergeblich auf den Besuch des Weihnachtsmanns warten muss, sucht die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven noch Verstärkung für ihr himmlisches Team. Gesucht werden Weihnachtsmänner und Weihnachtsengel für Einsätze in Bremen-Stadt, Bremen-Nord und im Landkreis Osterholz.

Wer gerne mit Kindern umgeht, bei Weihnachtsliedern und Gedichten einigermaßen textsicher ist – oder bereit, dafür noch ein bisschen zu üben –, bringt schon gute Voraussetzungen mit. Auch ungewöhnliche Arbeitszeiten, ein Auftritt im Weihnachtskostüm und gelegentlich etwas schräges Blockflötenspiel sollten niemanden aus der Ruhe bringen.

Die Tour der himmlischen Helfer:innen wird regional so zusammengestellt, dass die Anfahrtswege überschaubar bleiben. Die Besuche werden von den jeweiligen Auftraggebern vergütet, die Vermittlung durch die Arbeitsagentur ist kostenlos.

Interesse an einem himmlischen Nebenjob? Bewerbungen nimmt das Weihnachtsmannbüro der Arbeitsagentur Bremen unter Tel. 0421 / 178 1173 entgegen.

Übrigens: Wer einen Weihnachtsmann oder Engel buchen möchte, wird hier fündig.