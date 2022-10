Der Weihnachtsmarkt für Alleinerziehende

Eltern, die ihr Familienleben und den Alltag mit Kindern im Alleingang meistern, haben Grund zur Vorfreude auf Weihnachten: Am 19. Oktober 2022 startet der erste Online-Weihnachtsmarkt zur Unterstützung von Alleinerziehenden.

Von Büchern über Kunsthandwerk bis zu DIY-Kursen können auf dem größten deutschsprachigen Blog für Alleinerziehende bis zu den Feiertagen Mütter und Väter sowohl ihre eigenen, kreativen Produkte für das Weihnachtsgeschäft anbieten, als auch besondere Geschenkideen finden und sich so gegenseitig finanziell unterstützen. Zum Shoppen sind selbstverständlich nicht nur Alleinerziehende eingeladen, sondern alle, die gerne einen alleinerziehenden Weihnachtsengel unterstützen möchten.

st Zeit, dass wir Alleinerziehende uns besser vernetzen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. ‚Support your local dealer‘ ist in aller Munde, mit dem Weihnachtsmarkt gehe ich noch einen Schritt weiter,"