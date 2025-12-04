Wettbewerb: Sei ein Mensch!

Der History-Award wird 2026 zum 16. Mal an Schüler:innen aller Altersstufen in Deutschland verliehen, die sich zu unterschiedlichen Themen mit Geschichte auseinandersetzen. Diesmal geht es um Menschlichkeit, die Schirmherrschaft haben Sportjournalist Marcel Reif und Influencerin Melina Hoischen („Miss History“) übernommen.

Mit den eindringlichen Worten „Sei ein Mensch!“ appellierte Marcel Reif am 31. Januar 2024 im Rahmen einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag an Mitgefühl, Haltung und Verantwortungsbewusstsein, und auch die im Mai 2025 verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer brachte diese Mahnung mit ihrem Appell „Seid Menschen!“ in die gesellschaftliche Diskussion ein. Diese Botschaft macht der History Channel nun zum Motto seines Schüler:innenwettbewerbs.

Junge Menschen sind eingeladen, in eigenen Filmbeiträgen zu zeigen, was Menschlichkeit, Menschsein und Zusammenhalt für sie bedeutet – im Alltag, in der Gemeinschaft und mit Blick auf die Zukunft. Die Schülerinnen und Schüler haben damit die Chance, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und mit Videos zu zeigen, was Menschlichkeit im Alltag bedeutet.

Mitmachen und Geldpreise gewinnen

Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sind eingeladen, sich mit dem vorgegebenen Thema in unterschiedlicher Art und Weise auseinanderzusetzen. Ob allein, im Team oder im Klassenverband, betreuende Lehrkräfte aller Fachbereiche dürfen bei der Themenwahl unterstützen und diese in ihren Lehrplan einpassen. Wichtig ist eine erkennbar innovative, kreative und/oder analytische Herangehensweise an einen Aspekt, der mit dem Award-Thema in Zusammenhang steht. Das gewählte Thema soll daraufhin filmisch umgesetzt werden. Dabei ist es egal, ob mit einer hochwertigen Kamera oder einfach mit dem Smartphone gefilmt wird. Das zentrale Ziel ist die Anerkennung von aktiver und kreativer Auseinandersetzung mit einem geschichtlichen und gesellschaftlichen Thema in Form eines Videobeitrags.

Eine Jury aus unterschiedlichen Expert:innen vergibt drei Preise, die mit Geldbeträgen dotiert sind, die Siegerfilme werden auf der Webseite vom History Award veröffentlicht. Anmeldeschluss für den Videowettbewerb ist der 31. Januar 2026, Einsendeschluss für die Beiträge ist am 1.3.2026. Hier geht es zu den weiteren Informationen, hier direkt zur Anmeldung für den History Award 2026.