Toben statt Trübsal – hier geht’s im Winter rund

Wenn draußen alles nach „Bleib lieber drinnen“ aussieht, liefern Bremens Winterspielplätze die besten Gründe, doch noch raus aus der Bude zu kommen: Platz, Bewegung und ein Stück Freiheit für Kinder, die was erleben wollen. Hier wird gerannt, gesprungen, balanciert, gebaut, gerollt, gelacht – kurz: alles, woran die Wohnungseinrichtung spätestens beim zweiten Purzelbaum scheitert.

Ob Hüpfkissen, Bällebad, Kletterturm, Dreirad-Parcours oder einfach eine große Halle voller Möglichkeiten: Winterspielplätze sind unkomplizierte Ausgleichsorte für Tage, an denen der Energieabbau nicht am Wetterbericht scheitern soll. Und das Beste: Die Spielplätze sind oft bis Ende März geöffnet, immer wetterfest und allermeistens kostenlos. Und während die Kleinen toben, können die Großen gemütlich Klönen und das Wintergrau getrost draußen vor der Tür lassen.

Perfekt für Tage, an denen man schon beim Frühstück weiß:

Heute brauchen wir einen Ort, an dem niemand die Wände hochgeht –höchstens die Kletterwände.

Damit ihr schnell entscheiden könnt, wohin es heute gehen soll, findet ihr hier eine knackige Übersicht der Bremer Winterspielplätze – mit Adressen, Zeiten und allem, was ihr vorher wissen müsst.

