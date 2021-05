× Erweitern © Universum Bremen GmbH Wunder dich schlau, Wissenschaftspodcast für Kinder Peer und Tobias erklären wissenschaftliche Phänomene

Warum können Vögel fliegen? Weshalb kann man Musik nicht sehen? Wieso gibt es jeden Menschen nur einmal? Antworten auf diese und viele weitere spannenden Fragen bekommen neugierige Kinder ab 6 Jahren im Wissenschaftspodcast vom Science Center Universum. Und nach den rund 15-minütigen Folgen sind auch wissbegierige Eltern garantiert schlauer als vorher.

In jeder Folge erklärt Ausstellungsleiter Tobias Wolff zusammen mit Peer Gahmert (Klub Dialog) auf anschauliche Weise ein wissenschaftliches Phänomen. Die „Wunder“, denen Tobias und Peer auf den Grund gehen, kommen von Kindern selbst. So wundert sich die 8-jährige Malia über Sternschnuppen am Himmel und Olivia fragt, wie tief die Meere eigentlich sind. Und was hat es mit dem wichtigsten menschlichen Organ auf sich? Das Herz ist ein Wunder, das ununterbrochen schlägt, oder? Das fragt sich der 11-jährige Nelson. Warum, wieso, weshalb – auch darauf hat Tobias Antworten parat.

Wer in einer der nächsten Ausgaben eine wissenschaftliche Erklärung für ein eigenes Wunder erfahren möchte, kann ganz einfach in einer Sprachnachricht den Satz „Für mich ist ein Wunder, dass …“ ergänzen und die Audiodatei per Mail an wunder@universum-bremen.de schicken.

„Wunder dich schlau“ kann überall gehört und abonniert werden, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen wird eine neue Folge veröffentlicht. Weitere Informationen sowie ein Glossar mit den wichtigsten im Podcast verwendeten Fachbegriffen gibt es unter universum-bremen.de/wunder-dich-schlau