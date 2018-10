× Erweitern Deutsche Post / DHL Himmlische Wunschzettel ans Christkind

Seit 1985 richtet die Deutsche Post in Engelskirchen eine eigene Filiale ein, in der ab Mitte November bis zum Weihnachtsfest das Christkind höchstpersönlich mit vielen örtlichen Helferinnen die große Anzahl der Wunschzettel entgegennimmt und liebevoll beantwortet. Zuletzt waren es weit über 120.000 Zusendungen aus 56 verschiedenen Ländern.

Hundertausende Kinder in aller Welt wissen ganz genau, dass es das Christkind wirklich gibt. Denn sie erhalten Antwort aus dem oberbergischen Engelskirchen in der Nähe von Köln. Aus Bremen, Mönchengladbach, Prag und Sydney, sogar aus Weißrussland, Taiwan, Singapur und Malaysia trudeln die Briefe beim Christkind ein. Und bei ihm sind alle Wünsche gut aufgehoben. „Jeder, der uns einen Brief mit Absender schickt, bekommt eine Antwort“, verspricht Britta Töllner, Post-Sprecherin mit gutem Draht zum Christkind.

Neben bunten und bemalten Wunschzetteln mit Bildern und Tipps, wohin die Geschenke zu bringen sind, bekommt das Christkind selbst auch kleine Geschenke. Die sechs Jahre alte Sophie aus Taiwan schickt „in der rechten Ecke des Umschlags“ eine taiwanesische Süßigkeit und hofft im Austausch auf deutsche Süßigkeiten, der siebenjährige Johannes wünscht sich, dass „die Oma 100 Jahre alt wird“, den Schwestern Henrietta und Mathilda ist der Inhalt des Geschenks eher egal, Hauptsache, Mathildas ist Lila und Henriettas Geschenk Rosa-Weiß verpackt.

Damit das Christkind neben dem Beantworten von Briefen auch noch Zeit zum Geschenke verteilen hat, finden sich in Engelskirchen ein Dutzend fleißige Helfer ein. Dabei muss oft gerätselt werden, was in den Briefen steht, wenn diese in kyrillischen Buchstaben verfasst sind oder in japanischen Schriftzeichen.

Jedes Kind, das seinen Wunschzettel bis zum 21. Dezember schickt, erhält pünktlich zur Adventszeit eine Antwort – in einem wunderschönen Weihnachtsbrief mit Sondermarken und -stempel. Das Christkind berichtet darin über seine Arbeit, die Vorbereitungen auf Weihnachten und gibt Basteltipps zum Fest.

Die Anschrift lautet: An das Christkind, 51777 Engelskirchen

Absender nicht vergessen!

Wer seinen Wunschzettel lieber persönlich übergeben und das Christkind endlich einmal kennen lernen will, trifft das Christkind in seinem himmlischen Postamt am 14. Dezember 2018 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am 15. und 16. Dezember 2018 jeweils zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr. An diesen drei Tagen können die Kleinen ihren Wunschzettel persönlich in der Filiale am Engelsplatz in Engelskirchen abgeben und das Christkind mit all ihren Fragen löchern.

www.deutschepost.de/engelskirchen