Yoyo und Doc Croc im Kino

Die Vor- und Nachweihnachtszeit in den Kinos wird im wahrsten Sinne märchenhaft: Die SimsalaGrimm-Stars Yoyo und Doc Croc bringen ab November 2021 bis Februar 2022 nacheinander gleich acht Märchen-Premieren auf die Leinwände im ganzen Land. Und obwohl sie sich zu ihrem 20-jährigen Serien-Jubiläum selbst Geschenke verdient hätten, spenden sie einen Teil der Einnahmen für Familien in Not. (Und wir verlosen vom 4. bis 10.11.21 Familientickets für ein Kino eurer Wahl!)

Die Zeichentrickserie SimsalaGrimm, die traditionelle Märchen für junges Publikum zeitgemäß und behutsam modernisiert, ist Deutschlands erfolgreichster TV-Export und wird inzwischen in über 120 Ländern auf der Erde begeistert geschaut. Zum 20. Jahrestag wird die Neufassung der ersten beiden Staffeln jetzt in vier Specials als Kino-Premieren gezeigt.

Diese Märchen kommen in den Kinos groß raus:

Das Märchenwald-Special ab Donnerstag, den 4. November

Hänsel und Gretel

Was für eine hinterhältige Stiefmutter! Kaum hat der Vater von Hänsel und Gretel seinen Kindern und dem Haus den Rücken gekehrt, hat sie nichts Besseres zu tun, als die beiden Geschwister nachts im tiefsten Wald auszusetzen. Gottlob haben sie zwei tapfere Begleiter dabei: Yoyo und Doc Croc natürlich. Sonst könnte es böse ausgehen: Die berühmte Hexe in ihrem Lebkuchenhaus hat nämlich eine ganz besondere Vorliebe für den armen Hänsel.

Brüderchen und Schwesterchen

Die Zwillinge Johann und Johanna sind wirklich vom Pech verfolgt. Kaum ist es ihnen mithilfe von Yoyo und Doc Croc gelungen, der bösen Hexe zu entfliehen, die sie zu schweren Sklavenarbeiten gezwungen hatte, wird Johann durch seine Unbedachtheit in ein Reh verwandelt. Nun ist er eine leichte Beute für Raubtiere aller Art, und nicht zuletzt für den jungen König, der gerade auf der Jagd ist. Doch Johannas Anmut bezaubert den Herrscher und ruft sein Mitgefühl hervor.

Das Zaubermärchen-Special ab Donnerstag, den 2. Dezember

Rapunzel

Ein seltsames Mädchen, diese Rapunzel. Wer heißt schon wie eine Salatsorte? Und wer hat so lange Haare, dass sie vom höchsten Turmfenster bis zum Boden reichen? Und wer wohnt bitteschön in einem Turm ohne Türen? Prinz Egmund ist das alles egal, denn er liebt Rapunzel abgöttisch. Yoyo und Doc Croc möchten ihm gerne zu seiner Braut verhelfen, doch da gibt es noch ein klitzekleines Problem: Frau Gothel. Mit dieser Zauberin ist nicht zu spaßen - und klettern kann sie auch!

Tischlein deck’ dich

Welch eine Blamage! Nun dachte der Schneidersohn, er habe einen Wunderesel aus dessen Hinterteil goldene Taler kämen, und nun sind es doch nur Eselsäpfel! Damit kann man den Bürgermeister nicht beeindrucken. Schon gar nicht nachdem das Tischlein Deck Dich seines Bruders sich als gewöhnlicher Holztisch entpuppt hatte. Doch Yoyo und Doc Croc riechen Lunte: das Wirtsehepaar, bei dem sie mit den drei Brüdern abgestiegen sind, kam ihnen gleich so verdächtig vor. Vielleicht wurden die Sachen heimlich vertauscht? Dann gibt es nur noch eins: Knüppel aus dem Sack.

Das Tapfere-Helden-Special ab Donnerstag, den 6. Januar

Das tapfere Schneiderlein

Sieben auf einen Streich! Alle Welt glaubt, mit diesem Spruch seien sieben Räuber, Ritter oder wilde Bestien gemeint. Doch tatsächlich hat das dünne, kleine Schneiderlein nur sieben Fliegen ins Jenseits geschickt. Mit stolzgeschwellter Brust zieht es nun durch die Welt, und Yoyo und Doc Croc haben alle Hände voll zu tun, das Schneiderlein bei seinen wagemutigen Heldentaten zu unterstützen, bevor er um die Hand der schönen Prinzessin anhalten kann.

König Drosselbart

Ganz schön wählerisch ist diese Prinzessin Konstanze. Zahllose Freier haben schon um ihre Hand angehalten, aber kein Einziger passt ihr in den Kram. Nicht einmal der sympathische König Drosselbart ist ihr gut genug, doch das soll sie nur zu bald bereuen. Denn nun hat ihr Vater, der König, genug und verheiratet sie mit einem bettelarmen Spielmann. Yoyo und Doc Croc werden nun Zeugen einer wundersamen Wandlung: Gezwungen zu schwerer und sogar gefährlicher Arbeit lernt Konstanze das wahre Leben kennen, und ihren „armseligen“ Ehemann lieben, ohne zu ahnen, dass sich hinter der Maske des Spielmanns ein ganz anderer verbirgt.

Das Prinzessinnen-Special ab Donnerstag, den 3. Februar

Schneewittchen

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Mit dieser fatalen Frage nimmt das Übel seinen Anfang. Denn keineswegs die böse Königin, die ihrem Zauberspiegel die Frage gestellt hat, ist die Schönste, sondern das junge Schneewittchen mit ihrer Haut, weiß wie Schnee, dem Mund, rot wie Blut und dem Haar, schwarz wie Ebenholz. Yoyo, Doc Croc und die Sieben Zwerge haben alle Hände voll zu tun, das schöne Mädchen vor den hinterhältigen Angriffen ihrer Stiefmutter zu retten, und dann beißt Doc Croc auch noch von der falschen Seite des Apfels ab.

Aschenputtel

So eine Ungerechtigkeit! Yoyo und Doc Croc können es gar nicht fassen, was sich diese gemeine Stiefmutter mit ihren beiden herzlosen Töchtern gegenüber dem armen Aschenputtel herausnimmt, wenn deren Vater auf Reisen ist. In der Asche muss sie schlafen, die ganze Hausarbeit alleine erledigen, und nun darf sie nicht einmal mit auf den Ball des Prinzen! Und dabei tanzt sie doch so gerne … Zum Glück gibt es da noch die geheimnisvolle weiße Taube auf dem Mandelbäumchen am Grab von Aschenputtels Mutter. Sie weiß immer Rat.