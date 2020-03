Zusammen spielen, lernen und lachen

Kinderzeit hält bei Laune: Bei allen Einschränkungen und Herausforderungen, ist es jetzt besonders wichtig, mit positivem Beispiel voranzugehen. Mit unseren Tipps gegen Langeweile, fürs Lernen zuhause und gegen Bewegungsmangel fällt Familien in Zeiten von Corona nicht die Decke auf den Kopf.

Eltern müssen jetzt stark sein. Auch wenn sie die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten: Wenn nebenbei kleine Kinder durchs Zimmer toben und sich über Mamas und Papas Anwesenheit freuen, ist an Arbeiten kaum zu denken. Aber auch, wer sich voll auf die Kinderbetreuung konzentrieren darf, hat es nicht leicht. Von morgens bis abends Kinder zu unterhalten, ohne vor die Tür gehen zu können, ist ein Kunstwerk, für das man nicht nur starke Nerven, sondern auch gute Ideen braucht. Mit ein wenig Disziplin und gutem Willen können Familien aus dieser Situation gestärkt hervorgehen. Unsere Tipps und Ideen sollen helfen, die Zeit glücklich zu überstehen.

Berufstätige Eltern bedauern oft, dass sie nicht genug Zeit mit der Familie haben. Jetzt ist sie da, und schnell kann allen die Decke auf den Kopf fallen und man wünscht sich Kita, Schule und Job zurück. Da ist es besonders wichtig, auch zu Hause Struktur in den Tag zu bringen, aber immer mit Geduld und einer positiven Grundstimmung. Wenn mal was schief geht, der Saft umkippt oder der Krach im Kinderzimmer zu laut wird: Weglächeln hilft. Streit sollte unbedingt vermieden werden und auch ernste Gespräche können im Moment vielleicht warten. Jetzt gilt es nicht, lang aufgestaute Probleme zu besprechen, sondern sich die Zeit besonders schön zu machen.

Für ältere Kinder empfiehlt es sich, genaue Zeiten, idealerweise am Vormittag, festzulegen, an denen sie für die Schule lernen. Nutzt ihre Schule Plattformen wie itslearnig oder andere digitale Wege, um mit den Lehrkäften zu kommunizieren? Super, dann sind die Aufgaben ja klar, Eltern müssen nur schauen, dass sie auch wirklich täglich erledigt werden. Wer darauf nicht zurückgreifen kann, findet super Unterstützung in unserem Homeschooling-Ratgeber: Für diese Tipps muss man kein/e Pädagogïn sein, die lassen sich von allen Eltern und Schulkindern leicht zuhause anwenden – man muss es nur tun!

Auch Kindergartenkinder haben jetzt viele Fragen, ihnen die unsichtbare Gefahr zu erklären ist nicht leicht, aber wichtig. Wie man auch den Kleinsten deutlich macht, warum sie Oma und Opa jetzt nicht besuchen, ihre Freunde nicht sehen und auch nicht auf den Spielplatz dürfen, hat zum Beispiel Unicef auf seiner Internetseite schön und kindgerecht formuliert.

Zum Erklären der Lage gehört auch, den Kindern zu vermitteln, wie wichtig ihr eigener Beitrag ist, damit das normale Leben bald wieder einkehren kann. Neben dem Verlust der Kontakte zu ihren Freunden gehört dazu auch, dass sie ihre Eltern entlasten und einen Beitrag zur Hausarbeit leisten: Je nach Alter des Kindes sollten sie jeden Tag mindestens eine Aufgabe im Haushalt erfüllen: Staubsaugen und Staub wischen können schon Grundschulkinder, und auch beim Putzen von Bad und Schranktüren kann nicht viel Schaden angerichtet werden, aber die Kinder fühlen sich wichtig, statt nutzlos rumzuhängen. Das gilt besonders auch für ältere Kinder und Jugendliche: Wichtige Einkäufe erledigen und sich ums Kochen und Küche aufräumen kümmern, bringt ihnen selbst Abwechslung, stärkt das Selbstvertrauen und entlastet die Eltern.

Egal, wie alt die Kinder sind, jetzt ist es wichtig, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. So lange alle zusammen in der Wohnung aushalten müssen, darf im Wohnzimmer auch mal ein Abenteuerspielplatz aufgebaut werden, zu dem alle Kissen und Sofapolster zu Trampolinen, Hüpfburgen und Höhlen umgebaut werden. Auch die SOS-Kinderdörfer teilen dazu schöne Tipps aus eigener Erfahrung.

Und weil beim ausgedehnten Bewegungsdrang die Möbel, Lampen und Geschirr trotzdem ganz bleiben sollen, gibt es natürlich auch Sportvideos für zu Hause: Da können sich alle Kinder oder auch die ganze Familie zu bestimmten Zeiten vor dem Fernseher treffen, und gemeinsam Übungen machen. Der Sportverein Bremen 1860 geht mit gutem Beispiel voran: Übungsleiter Raimund Michels, Maskottchen Michi Möhrchen und viele weitere Coaches trainieren via Youtube-Videos mit allen kleinen Sportlerïnnen zu Hause!

Bleibt zuhause und habt Spaß dabei!