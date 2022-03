Zuschuss für Familienkutschen

× Erweitern © www.pd-f.de/Sebastian Hofer Fahrräder, Lastenräder

Bremen will sich an den Kosten für die Neuanschaffung von Lastenrädern und Fahrradanhängern beteiligen! Ganze 1250 Euro können Familien, Vereine oder Kleinstunternehmen aus dem Klimafonds der Stadt erhalten, wie Senatorin Maike Schaefer am 21. März 2022 bekannt gab.

Wer beim Transport der Kinder zur Kita, Getränkekisten vom Supermarkt oder Farbeimern vom Baumarkt zukünftig auf das Auto verzichtet, leistet einen Beitrag zum nachhaltigen und klimafreundlichen Verkehr, so die Begründung der Senatorin für den Zuschuss.

Neu angeschaffte Lastenräder werden bis zu 40 Prozent des Kaufpreises (maximal 1000 Euro), Fahrradanhänger bis zu 50 Prozent des Kaufpreises (maximal 500 Euro) gefördert. Neben der ökologischen sei auch die soziale Komponente wichtig, weshalb es für Menschen, die den Bremen-Pass besitzen, einen erhöhten Zuschuss von bis zu 50 Prozent beziehungsweise bis zu 1.250 Euro für ein Lastenrad geben soll.

Die Gesamtsumme der Zuschüsse liegt bei 500.000 Euro. Damit könnten rund 600 bis 800 Anhänger und Lastenräder gefördert werde.

Wie wird der Zuschuss beantragt?

Wer ein Lastenrad oder einen Fahrradanhänger kaufen und den Zuschuss beantragen möchte, kann im Zeitraum zwischen dem 20. April und 21. Mai 2022 einen Antrag online unter lastenrad.bremen.de stellen. Dort sind auch alle Förderbedingungen im Detail aufgeführt. Zudem bietet der ADFC Bremen dort ab 1. April eine Hotline für Rückfragen an. Die Anträge werden ausschließlich online gestellt und in der Reihenfolge ihrer Eingänge bearbeitet. Eine frühe Antragstellung erhöht also die Chance auf einen Zuschuss.

Anträge können von Privatpersonen, Vereinen oder Kleinstunternehmen gestellt werden, die in der Stadtgemeinde Bremen ansässig sind. Für Bremerhaven gilt die Förderung nicht.