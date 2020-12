× Erweitern Und die Menschen blieben zuhause

Es klingt fast wie ein Märchen: Als die Amerikanerin Kitty O’Meara ihr Gedicht "Und die Menschen blieben zu Hause" im März 2020 auf ihrer privaten Facebook-Seite teilte, konnte keiner ahnen, welche Lawine sie damit in Gang setzen würde. Millionen Menschen auf der ganzen Welt waren berührt, Musiker komponierten Stücke dazu, Schauspielerin Kate Winslet kommentierte: „In einer Zeit, in der wir alle die Aussicht brauchen, dass etwas Positives aus etwas so Schrecklichem entstehen kann, lässt uns dieses Buch an eine bessere Zukunft glauben" und das Oprah-Winfrey-Magazin kürte O'Meara zur "Poesie-Preisträgerin der Pandemie".

Ein gutes halbes Jahr später, ist das Gedicht als beeindruckendes Bilderbuch für Kinder und Erwachsene jeden Alters erschienen, gestaltet von preisgekrönten Illustratorïnnen.

