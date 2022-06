9 Euro - 9 Ziele

4

Adenauerallee 1 , 30175 Hannover 0511-280740

Mit der Bahn zu den Elefanten in Afrika

Der schöne Zoo in Hannover ist bei Familien schon lange kein Geheimtipp mehr. Hier geht es von einer niedersächsischen Hofidylle mit heimischen Arten im Boot über den Sambesi direkt in den Dschungelpalast. In Yukonbay geht es auf Tauchstation mit Eisbären, Pinguinen und Robben, in Afrika lassen sich die Elefantenfamilien bei der Erziehung ihrer Sprösslinge beobachten, in Australien springen die Kängurus durchs Outback und in Nordamerika heult das Wolfsrudel um die Wette. Die aufwendig gestalteten Lebensräume sind so naturnah nachempfunden, dass man die Zäune und Scheiben zwischen Mensch und Tier fast vergisst. In den Sommerferien können Kinder in den Mitmach-Camps ihren "Zoo der Zukunft" bauen, einem Löwen auf den Zahn fühlen oder bärenstarke Masken basteln. Laufend finden zudem spannende kommentierte Fütterungen und Tierpräsentationen statt.

Anfahrt: RE/RB bis Hauptbahnhof Hannover, Buslinien 128, 134 und 900 oder S-Bahn Line 11 bis Zoo Hannover