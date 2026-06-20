Die schönsten Badeseen für heiße Sommertage in Arbeit

Wenn die Temperaturen steigen, zieht es Familien ans Wasser. Wer statt Freibad lieber Natur genießen und Sand zwischen den Zehen spüren möchte, findet in und um Bremen herum zahlreiche schöne Badeseen.

Viele der ausgewählten Seen bieten bewachte Badebereiche durch die DLRG oder die jeweiligen Betreiber – dennoch gilt: Baden erfolgt immer auf eigene Gefahr. Die Wasserqualität wird regelmäßig kontrolliert, sodass einem unbeschwerten Badetag nichts im Weg steht. Während private Badeseen meist von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet sind, sind öffentliche Seen ganzjährig zugänglich.

Welche Badeseen besonders familienfreundlich sind und mit tollen Angeboten für Groß und Klein überzeugen, haben wir hier für euch zusammengestellt – für den perfekten Sommertag direkt vor der Haustür:

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