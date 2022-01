Landluft frei Haus

Bisher kanntet ihr Isabel als unsere Testerin für familienfreundliche Gastro in Bremen. Heute lernt ihr ihren Nebenjob kennen: Unsere fünfjährige Kollegin ist seit fast drei Jahren nämlich auch Hobby-Landwirtin. Sie kennt den Unterschied zwischen Kalb, Ochse und Mutterkuh, zwischen Stroh, Heu und Silage, weiß, wo unsere Milch herkommt, und hat keine Scheu vor großen Tieren.

Und das kam so:

Die Familien-Fahrradtour ins Grüne, kurz raus aus der Stadt, führte uns an einem Bauernhof vorbei. Von der Straße aus konnte man die Kühe auf der Weide sehen, aus den offenen Ställen tönten laute „Muuuuuhs“ und Isabel wurde neugierig. Zu gerne wollten wir dem Stadtkind die Kühe und Kälber in den Ställen aus der Nähe zeigen, aber ob das überhaupt erlaubt ist?

Wir stellten die Räder ab, und als ein Trecker um die Ecke kurvte, sahen wir unsere Chance: Einfach mal winken, grüßen und nachfragen. Und tatsächlich: Der herzliche Landwirt freute sich offensichtlich über Isabels Interesse und lud uns ein, die Kühe in den Ställen zu besuchen: „Aber nicht rennen, keinen Krach machen und immer auf den Trecker aufpassen, der kommt auch mal ganz schnell um die Ecke gepest!“ Und dann gab’s einiges zu staunen: Aus der Nähe sind die Rinder ganz schön riesig! Vor den Gattern lag Heu, das Isabel mutig in die Hand nahm, und alle schwarzweißen Köpfe drehten sich sofort in ihre Richtung. Tiere aus der Hand zu füttern ist immer großartig, aber es kam noch besser. Jetzt war nämlich Fütterungszeit bei den Kälbern, und die Landwirtin bog mit ihrem Milk-Shuttle um die Ecke:

Das ist eine mobile Milch-Zapfanlage, an der sie überdimensionale Babyfläschchen füllte und damit die Kälber fütterte. „Möchtest du auch mal?“ Das musste man Isabel nicht zweimal fragen! Wir durften die Futtertour begleiten, besuchten noch die Hühner, kauften frische Eier, und zuhause angekommen, war klar: Da wollen wir wieder hin.

Seither folgten viele regelmäßige Besuche, bei denen wir die ganze Familie kennen lernen durften: Kerstin und Frank Imhoff führen den Hof als Familienbetrieb, ihre Kinder Anne, Lisa und Lars helfen mit, und haben trotz ihrer vielen Arbeit immer Zeit für einen kleinen Plausch, wenn wir mal wieder vorbeischauen und Isabel den Besen schwingt, Kraftfutter verteilt oder mit Hofhund Bella im Stroh spielt. Sogar auf dem großen Trecker durfte sie schon mitfahren. Und falls es bei dem Familiennamen jetzt bei euch geklingelt hat: Richtig, Frank Imhoff ist inzwischen der Bremer Bürgerschaftspräsident, aber abends und an den Wochenenden ist er Milchbauer. Für alle, die jetzt Lust auf Landluft bekommen haben, hat er noch einen Rat:

Die meisten Landwirte werden nichts gegen einen kleinen Besuch einzuwenden haben. Aber ganz wichtig: Fragt vorher und latscht nicht einfach über den Hof.