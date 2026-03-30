Sommerbadespaß für Klein und Groß

Ab ins kühle Nass, Sonne ins Gesicht und einfach mal abschalten – die Freibadsaison startet jedes Jahr im Mai und lädt den ganzen Sommer lang zu Spiel, Spaß und Erfrischung. Und für alle, die auch im Winter planschen und rutschen wollen, bieten viele der Bäder auch einen überdachten Erlebnisbadbereich.

Doch welches Bad passt am besten? Gar nicht so leicht, bei der großen Auswahl den Überblick zu behalten – vor allem, wenn für die ganze Familie etwas dabei sein soll. Hier findet ihr eine Übersicht der schönsten Frei- und Erlebnisbäder in um Bremen – inklusive aller wichtigen Infos zu Highlights, Angeboten und dem jeweiligen Spaßfaktor für alle Altersgruppen.

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