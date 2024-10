Farbe bekennen

Das kek Kindermuseum verspricht „Das Gelbe vom Ei“, also stürzen wir uns in den vierten Farbenrausch. Vor 20 Jahren startete mit der Ausstellung „Farbenrausch“ die Geschichte des kek Kindermuseums in Bremen. Damals gab es noch kein eigenes Haus für das kek, und so fanden die temporären Ausstellungen an wechselnden Orten statt – die erste sogar in einem Zelt am Krankenhaus Museum. Zwischenzeitlich residierte das kek beim Museum Weserburg, jetzt ist das kek Kindermuseum im Hafenmuseum in der Überseestadt zuhause. Und dort findet im Jubiläumsjahr 2024 die Neuauflage der allerersten Ausstellung statt, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen.

× 1 von 2 Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind in der Ausstellung Farbenrausch 4.0 × 2 von 2 Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind in der Ausstellung Farbenrausch 4.0 Prev Next

Bei klassischem Schietwetter zieht es uns also in den Speicher XI. Mit vier Erwachsenen teilen wir uns die Aufsicht über sieben Kinder im Alter zwischen 2 und 7 Jahren – und genauso wild wie das klingt, wollen sich die Kinder in den Rausch stürzen. Dass man die Ausstellung ohne Straßenschuhe besucht, macht alles gleich etwas gemütlicher, auch weil es an der Garderobe bunte Hausschuhe für alle gibt. Zuerst erklären wir den Kids ein paar Regeln – nicht rennen, nicht schreien, nicht streiten – und schon verstreuen sie sich in die verschiedenen Ecken, wo sie sich von den kreativen Mitmachstationen begeistern lassen. Für einige der Angebote wird eine Einweisung von den Mitarbeitenden benötigt, aber keine Sorge, es kommt kaum zu Wartezeit, da das Team gut besetzt ist. Mit freundlicher Geduld werden die Kinder motiviert, eigene Kunstwerke zu gestalten (hier fällt zum Teil ein Materialbeitrag von 50 Cent an).

Wie schmeckt Rot?

× Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind in der Ausstellung Farbenrausch 4.0

Uns Eltern wird schnell klar: Wir werden mit einer großen Auswahl an Kinderkunst nach Hause gehen, denn natürlich wollen alle in der Schießbude mit Farbpistolen auf Blätter „malen“ oder ein eigenes Schleuderbild herstellen. Bei den Erwachsenen war die Drucktechnik besonders beliebt: Farben auftragen, vermischen, Muster hineinzaubern und dann auf ein weißes Blatt drucken. Aber es geht nicht nur um flüssige Farbe, wir können Farbe mit allen Sinnen erleben. Welche Farbe verbinden wir mit dem Geruch von Nelken? Schmeckt Rot nach Kirsche oder nach Erdbeer? Und wie fühlt es sich an, wenn man ganz in Blau oder Gelb gehüllt ist?

Malen, drucken, kreiseln, sortieren, verewigen

× 1 von 5 Erweitern × 2 von 5 Erweitern × 3 von 5 Erweitern × 4 von 5 Erweitern × 5 von 5 Erweitern Prev Next

Die Kinder begeistern sich für bunte Farbkreisel, die sie selbst gestalten können, und für die Schubladen voller farblich sortiertem Krimskrams. Währenddessen können wir Eltern die kleine Bibliothek voller Farb-Bücher durchstöbern, bevor wir in das Herz der Ausstellung gelangen: Ein offener Raum, der ursprünglich weiß war, darf mit bunten Klebepunkten verziert werden. So können sich alle großen und kleinen Besucher:innen in der Ausstellung verewigen. Während es um die Mittagszeit etwas ruhiger wird, mischen die Kinder noch eigene Farben aus Naturmaterialien an und wir versuchen ihnen Farbenblindheit zu erklären, veranschaulicht durch einen Bildschirm, der zeigt, was Menschen sehen, die kein Rot, Grün oder Blau sehen können. Gegen Mittag macht sich Erschöpfung bei den Kindern bemerkbar, wir sammeln noch unsere inzwischen getrockneten Bilder ein und verlassen den Farbenrausch voller schöner Erinnerungen und Erlebnisse.

× 1 von 4 Erweitern © Laura Einsiedler Das Gelbe vom Ei – Farbenrausch 4.0 × 2 von 4 Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind in der Ausstellung Farbenrausch 4.0 × 3 von 4 Erweitern × 4 von 4 Erweitern Prev Next

Aus Bremen empfiehlt sich die Anreise mit Bus und Bahn, noch besser mit dem Rad. Wer mit dem Auto kommt, sollte sich nicht auf Google Maps verlassen, der Ort wird mittig im Gebäude angezeigt, der Eingang ist aber direkt am Anfang des Gebäudes (wenn man davor steht, ganz rechts, beim Restaurant PORT, Am Speicher XI).

Die Ausstellung Das Gelbe vom Ei – Farbrausch 4.0 ist noch bis zum 16. Februar 2025 zu sehen. Am Wochenende können alle zwischen 11 und 18 Uhr kommen, der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, in Begleitung zahlen zwei Kinder oder Jugendliche dann nichts. Unter der Woche können Führungen oder auch exklusive Kindergeburtstage gebucht werden, diese dauern 90 Minuten und kosten 90 Euro.

Route anzeigen

Ihr Browser unterstützt die HTML5 Geolocation API nicht. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Keine Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein oder erteilen Sie dieser Seite die Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Ihr aktueller Standort konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Timeoutwert für die Standortsuche wurde überschritten. Geben Sie eine Adresse in das Textfeld ein und versuchen Sie es erneut.

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste

1 kek Kindermuseum Am Speicher XI 1 , 28217 Bremen 0421-598390 Website Der Verein kek Kindermuseum e.V. organisiert regelmäßig Mitmachausstellungen für Kinder. Ab September 2022 werden die Ausstellungen immer im Hafenmuseum in der Bremer Überseestadt präsentiert.