Schiffstour für die ganze Familie

× Erweitern © Jens Krause Barkasse Vegebüdel

Kartüffel, Kartüffel, Kartüffel

– so klingt es, wenn die Fahrgäste die Tür zum Maschinenraum der Barkasse Vegebüdel öffnen. Läuft der Motor der „Lissy“ rund, ist die Crew glücklich. Der Deutz-Diesel-Motor des Vegesacker Ausflugsschiffes hat einen Hubraum von 42 Litern und drei Zylinder. Mit seinen 100 PS erreicht er eine Geschwindigkeit von acht Knoten, das sind etwa 15 km/h.

Expand © Jens Krause Auf der Vegebüdel

Die „Vegebüdel“, Baujahr 1950, hat eine spannende Vergangenheit hinter sich: Bevor sie an die Weser kam, diente sie unter anderem als Bereisungsschiff im Hamburger Hafen, als Eisbrecher auf der Hunte und als Wartungsschiff für Fahrwassertonnen und Uferbefestigungen. Ihren Heimathafen fand die Barkasse schließlich in Vegesack. Dort wird sie von den ehrenamtlichen Mitgliedern des MTV Nautilus liebevoll gepflegt.

Wer jetzt Lust auf einen Törn bekommen hat, sollte schnell sein: Immer (mal) wieder sonntags von Mai bis Ende September, lädt die „Vegebüdel“ zu einer Rundfahrt auf der Weser ein. Die etwa 45-minütige Tour startet jeweils gegen 15, 16 und 17 Uhr, die genauen Abfahrtzeiten können je nach Tide variieren und werden bei Anmeldung kurzfristig bekanntgegeben. Hier geht's direkt zu den Terminen (Link zum Kalender).

Kinder dürfen sich unter Aufsicht ihrer Eltern frei im Schiffsinneren bewegen und sogar den Skipper besuchen. Nach der Rückkehr an der Signalstation können die Gäste mit einer Spende dafür sorgen, dass „Lissy“ der Diesel auch in Zukunft nicht ausgehen wird.

Die Fahrt ist kostenlos, aber eine Reservierung wird unbedingt empfohlen. Entweder per E-Mail an vegebuedel@mtv-nautilus.de oder telefonisch unter 0421/40 89 06 24 (AB).

* Einer von 111 ausgewählten Orten aus dem Buch „111 Orte für Kinder in und um Bremen, die man gesehen haben muss“ von Daniela Krause, erschienen im Oktober 2023 im Emons Verlag.