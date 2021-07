Watt‘n Schietwetter!

× Erweitern © WattBz Watt'n Watt! Naturerlebnisse an der Nordsee

So eine Wanderung durch die Küstenheide, über Salzwiesen und im Wattenmeer ist nicht nur im Sommer perfekt für den Familienausflug. Vorausgesetzt, man schließt sich einer Gruppe unter professioneller Führung an! Damit das besondere Naturerlebnis sicher ist, empfiehlt sich ein Besuch des Wattenmeer-Besucherzentrums am Sahlenburger Strand. Neben der spannenden Ausstellung im schönen Holzbau können hier auch allerhand Naturführungen gebucht werden. Wattenmeer Besucherzentrum

Das Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel hat im letzten Jahr eine komplett neue multimediale Mitmach-Ausstellung auf die Beine gestellt. Unter dem Titel „Leben im Wechsel der Gezeiten“ zeigen die Ausstellungsmacher:innen die Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch im und am Watt. Aber nicht nur die Ausstellung lohnt sich – ein kleiner Bummel durch den Krabbenkutterhafen inklusive Fischbrötchen muss auch sein! Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel

Das Nationalpark-Zentrum Multimaar Wattforum in Tönning bietet seinen großen und kleinen Gästen eine umfangreiche Erlebnisausstellung über das Weltnaturerbe Wattenmeer. Der Bade- und Luftkurort an der Westküste Schleswig-Holsteins liegt zwar für uns Bremer nicht mal eben um die Ecke, ist aber unbedingt einen Tagesausflug mit der ganzen Familie wert. Das Besondere am Multimaar Wattforum sind die zahlreichen Versuchsstationen, Kurzfilme und Animationen, die das Leben im Watt lebendig und (be-)greifbar machen. Unbedingt genug Zeit für die Ausstellung und den großen Wasserspielplatz einplanen! Multimaar Wattforum

Die Stadt Wilhelmshaven lädt ein zu einer Reise in die Welt des Wattenmeeres: Im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer können sich die kleinen und großen Besucher*innen das Leben im Wattenmeer erschließen. In der Ausstellung geht es nicht nur um die faszinierende Natur, sondern auch um Gefahren im Watt, um Stürme, die die See zu meterhohen Wellen auftürmen und um das Wechselspiel der Wassermassen. Das Wattenmeer Besucherzentrum bietet außerdem regelmäßig Nationalpark-Erlebnisfahren mit der „MS Harle Kurier" an, eine gute Gelegenheit, mal einen Blick in ein Schleppnetz zu werfen und Einsiedlerkrebse, Schollen oder Seestern zu bestaunen. Keine Angst, das Seegetier wird danach sofort wieder in die Freiheit entlassen. UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer