Jacken an, Kinder, jetzt geht's raus!

Lung Wai 27 , 27498 Helgoland 04725-808 808

Robbenbabys auf Düne

Erst die Fahrt mit der Fähre über die winterliche Nordsee, dann ein Strandspaziergang mit Wellenrauschen und schließlich ein Besuch bei den flauschigen Robbenbabys: Ein Ausflug nach Helgoland bringt so viele Abenteuer in einem, dass er gerade Familien lange in Erinnerung bleibt. Besonders im Winter, denn dann ist Babyzeit bei den Kegelrobben. Auf Düne, der kleinen Nachbarinsel von Helgoland, können sie in freier Wildbahn beobachtet werden. Und auch wenn man sie am liebsten sofort kuscheln möchte: 30 Meter Sicherheitsabstand sind mindestens einzuhalten! Die Inselfähre pendelt halbstündig und braucht etwa 10 Minuten für die Strecke ins Naturschutzgebiet Düne. Seehunde wohnen dort auch, bekommen ihren Nachwuchs aber im Sommer. Von Cuxhaven aus legt die Fähre MS Helgoland ganzjährig täglich am Südstrand von Helgoland an.

helgoland.de; cassen-eils.de