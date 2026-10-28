Edamame, Maki und mutige Probierhappen

× Erweitern © Mirella Rodewald Family Sushi & Bubble Tea

Pommes und Pasta sind eine gute Sache, aber auf Dauer auch etwas langweilig. Wir wollten mal ein kulinarisches Mini-Abenteuer wagen und unseren Kindern japanisches Fingerfood vorstellen. In Vegesack hofften wir auf den perfekten Einstieg, denn wo so groß „Family“ draufsteht, steckt doch bestimmt eine ordentliche Portion Familienfreundlichkeit drin?

Mit dem Schiff zum Fisch

× Erweitern © Mirella Rodewald Vegesack

Für den stilechten Start in die Welt des rohen Fisches empfiehlt sich eine Fahrt mit der kleinen Weserfähre, die zwischen Lemwerder und Vegesack im Minutentakt hin- und herpendelt. Die Überfahrt dauert gerade einmal fünf Minuten, kostet für Fußgänger:innen nicht viel und ist für Kinder wegen der großen Schiffe auf dem Strom ein Highlight. Unser eigentliches Ziel lag nur ein paar Schritte vom Vegesacker Fähranleger entfernt, mitten in der Fußgängerzone. Beim Betreten wurde schnell klar: Mit einem eleganten japanischen Restaurant hatten wir es nicht zu tun, es gibt auch kein Fließband, dafür versprach die schlichte Einrichtung ein unkompliziertes Abendessen ohne allzu viele Benimmregeln.

× Erweitern © Mirella Rodewald Family Sushi

Die Kinder ließen sich vor allem von den Bildern aus der Speisekarte leiten. Besonders die farbenfroh inszenierten Bubble Teas hatten es ihnen angetan und waren schnell ausgesucht.

Danach landeten auf unserem Tisch eine Maki-Box sowie verschiedene Inside-Out-Rollen. Die klassischen Maki bestehen aus Nori-Alge, Sushireis und Füllungen wie Thunfisch, Avocado oder Gurke. Die etwas größeren Inside Outs sind umgekehrt gerollt: Hier liegt der Reis außen, das Nori-Blatt innen. Wir entschieden uns für die Variante mit Hähnchen und Avocado, garniert mit Sesam.

× Erweitern © Mirella Rodewald Family Sushi

Unsere Jungs betrachteten die Sushi-Häppchen zunächst mit einer guten Portion Skepsis. Deutlich besser kamen die Edamame an. Das Herauslösen der kleinen Bohnen aus den Hülsen weckte sofort den Forschergeist, und leicht gesalzen wurden sie anschließend begeistert weggeknabbert.

Auch preislich bleibt das Experiment überschaubar: Die Maki-Box kostet rund 10,90 Euro, die Inside-Out-Rollen etwa 7 Euro und die Edamame 4,90 Euro. Die Bubble Teas liegen je nach Sorte zwischen 4 und 5 Euro. Wer seine Kinder behutsam an die Sushi-Küche heranführen möchte, findet hier einen unkomplizierten Einstieg. Falls Sushi nicht überzeugt, stehen viele weitere Favoriten auf der Karte: von Frühlingsrollen über gebratene Nudeln bis hin zu Reisgerichten mit knusprigem Hähnchen oder Ente.

Immer gut für Familien mit ungeduldigen Kindern: Der Service arbeitete sehr schnell, Nachbestellungen kamen ohne lange Wartezeiten an den Tisch. Für Kleinkinder gibt es einen Hochstuhl, eine Wickelstation gehört allerdings nicht zur Ausstattung.

Nach dem Essen zog es uns wieder hinaus an die frische Weserluft: Ein Spaziergang entlang der Maritimen Meile ließ den Ausflug entspannt ausklingen, während der Blick über das Wasser, vorbeiziehende Schiffe und die kleine Fähre schweifte.

Fazit: Der Name verspricht mehr, als das Sushi-Bistro letztlich bieten möchte. Aber für Familien, die das japanische Stäbchen- oder Fingerfood einmal ausprobieren möchten, ist es ein unkomplizierter und preiswerter Einstieg.