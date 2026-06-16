Abendessen im schwimmenden Restaurant

× Erweitern © Mirella Rodewald Emma am See

Direkt über dem Emmasee im Bürgerpark scheint ein Restaurant mitsamt großer Terrasse über dem Wasser zu schweben. Die Emma verbindet gutbürgerliche Küche mit entspanntem Familienambiente: liebevoller Spielecke, Seeterasse mit kleinem Spielplatz und Wohlfühlatmosphäre für Groß und Klein. Nach einem Tag im Park oder einem Besuch der nahegelegenen Tiergehege können kleine Entdecker zu Kräften kommen und Eltern in Ruhe genießen. Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten – die Freude über einen gelungenen Besuch dafür umso größer.

Ein später Sonntagnachmittag scheint wie gemacht für Familien mit kleineren Kindern: Die Kuchenzeit klingt langsam aus und der große Abendansturm bleibt aus. Für 16:30 Uhr hatten wir einen Tisch in der Nähe der Spielecke reserviert. Sonntags und montags schließt das Restaurant bereits um 18 Uhr – für uns jedoch eher ein Vorteil als ein Nachteil. An allen übrigen Tagen ist die Emma am See von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

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Besonders beliebt ist an warmen Tagen die Außenterrasse. Eine Reservierung ist dort weder nötig noch möglich: ankommen, Platz suchen und den Blick auf den See genießen. Mit angrenzendem Spielplatz und Wasserpanorama ist sie ein idealer Ort für entspannte Sommernachmittage und -abende. Für den Innenbereich empfiehlt sich dagegen unbedingt eine telefonische Reservierung. Zum einen finden hier regelmäßig Hochzeiten statt, zum anderen sind die begehrten Plätze nahe der Spielecke schnell vergeben.

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Unsere beiden Jungs waren sofort begeistert davon, „auf dem See“ zu essen. Zunächst wurde neugierig aus dem Fenster geschaut, später zog die liebevoll gestaltete Spielecke mit Büchern, Stiften und Lego Duplo die Aufmerksamkeit auf sich. Die Kinder waren beschäftigt – und wir konnten uns zurücklehnen. Der Innenbereich wirkt großzügig und offen, die Geräuschkulisse lebendig und dennoch ruhig genug für entspannte Tischgespräche. Gleichzeitig wuselig genug, damit auch zwei aufgeweckte Jungs nicht unangenehm auffallen.

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Für die Kinder gab es Kartoffelpuffer mit hausgemachtem Apfelkompott sowie Penne Rigati in Tomatensoße für jeweils 6,50 Euro. Dazu eine Apfelschorle und einen Bananensaft. Die Kinderkarte umfasst zwar nur drei Gerichte, setzt dafür aber auf bewährte Klassiker. Die Speisekarte für Erwachsene bietet eine Auswahl von verschiedenen Salaten, Flammkuchen über Fisch- und Fleischgerichte bis hin zu wenigen veganen Gerichten. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Spezialitäten – aktuell etwa Spargelgerichte. Kaffeevariationen werden alternativ mit Hafermilch angeboten.

Ein Kinderstuhl wurde auf Wunsch sofort gebracht. Ein Wickeltisch ist vorhanden und Kinderwagen finden auch einen Platz. Das wichtigste Fazit kam allerdings von den Kindern selbst:

Da können wir nochmal hin!

Übersetzt heißt das wohl: ein gelungener Abschluss vom Tag. Mit satten Bäuchen und glücklichen Kindern genossen wir noch den kleinen Spaziergang um den See. Lediglich die Diskussion, warum es nicht noch einmal zum Spielplatz geht, bleibt wohl selten erspart.

Gut zu wissen: Emma bietet auch liebevoll zusammengestellte Picknickkörbe an. Diese sollten mindestens drei Tage im Voraus bestellt werden. Perfekt für einen genussvollen Nachmittag im Bürgerpark – ob entspannt auf der Wiese oder bei einer kleinen Bootsfahrt auf dem Wasser.

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