Gastrotest: Das Eis kommt gut!

Eis geht immer. Dieses kommt sogar – nämlich nach Hause geliefert.

Ende Januar (!) beschwert sich das Kind (4), dass wir schon lange kein Eis mehr gegessen hätten. Recht hat sie, diese Leidenschaft haben wir über den Winter ganz schön vernachlässigt. Und weil ihre Freundin Ranya (4) zu Besuch ist, zeigen wir uns von unserer besten Gastgeberseite. Für geöffnete Eisdielen ist es die falsche Jahreszeit, aber auch wegen der Corona-Beschränkungen suchen wir hoffnungsvoll im Internet nach Lieferanten. Und siehe da, wir werden sogar außerhalb des Lieferando-Universums fündig: Die bekannte Blumenthaler Eismanufaktur Bellissima liefert ab 10 Euro Mindestbestellwert eine große Auswahl verschiedener Eisbecher nach Hause – sogar ein zucker- und lactosefreies Hundeeis steht auf der Karte. Schade für unsere Katzen, aber da steht nun mal ausdrücklich: für Hunde, sorry! Außerdem werden auf der Karte Kuchen, Brownies, Eis-Torten, italienische Ciabatte, Buddel-Cocktails aus der Lemon Lounge, Milchshakes und kalte Getränke angeboten. Aber uns ist jetzt nach süßen Bechern!

© Marina Scharenberg Eislieferservice Bellissima Bremen

Bestellung mit kleinem Umweg

Die Bestellung ist per Telefon, Facebook, auf der eigenen Homepage, aber auch über Lieferando möglich. Ich wähle die Telefonnummer, die ich auf der Internetseite belissima-eis.de gefunden habe und lande in Blumenthal. Dabei erfahre ich, dass es zwei weitere Standorte gibt: je einen in Schwanewede und in der Überseestadt. Glück gehabt: Von der Überseestadt aus ist der Weg zu uns nicht so weit und wir müssen nicht befürchten, Eis-Suppe zu bekommen. Hätte ich auf Anhieb die Internetadresse eis-lieferservice.de gefunden, wäre mir der kleine Telefonnummern-Umweg erspart geblieben. Dort gibt man einfach seine Postleitzahl ein und wird direkt zur nächstliegenden Filiale geleitet. Bestellt man online, erfolgt die Bezahlung per PayPal. Oder man ruft an und zahlt bei Lieferung. Wir versuchen es nochmal telefonisch, und beim zweiten Anlauf funktioniert alles wunderbar. Nur 30 Minuten später können wir die eiskalte Lieferung in Empfang nehmen. Isabel bekommt „Bruno Bär“, ein gemischtes Eis mit Sahne, Erdbeersoße, bunten Streuseln und Gummibärchen für 3,90 Euro. Ihre Freundin hat sich das „Dino Ei“ mit gemischtem Eis, Sahne, Schokosoße, bunten Streuseln und Überraschungsei für 4,90 Euro ausgesucht. Die Erwachsenen freuen sich auf Spaghetti-Eis, Spaghetti Carbonara und einen Früchtebecher in mittlerer Größe mit je vier Kugeln zu 6,90 bzw. 7,90 Euro.

Und wie hat's geschmeckt?

Das italienische Eis aus eigener Herstellung ist sehr schön - eben bellissima - dekoriert und schmeckt so, wie man es aus einer guten Eisdiele erwartet: Schön cremig und fruchtig beziehungsweise schokoladig und in genau der richtigen Konsistenz und Temperatur. Da gehen alle Daumen hoch! Das Dino-Überraschungs-Ei kommt natürlich besonders gut bei den Kindern an. Die Karten der drei Filialen unterscheiden sich, aber für alle gilt der Geheimtipp für Naschkatzen mit individuellen Vorlieben: Die Eismanufaktur Bellissima stellt Sorten nach den Wünschen ihrer Kund:innen her und liefert diese auch nach Hause. Für die nächste Kindergeburtstagsparty merken wir uns das schonmal vor, aber auch für kommende Grillabende sind die Becher aus der Karte eine gute Nachtisch-Idee. Und sollten wir an Ostern überraschend Besuch bekommen, ist der Kuchen- und Torten-Lieferservice bestimmt ein Segen.

Unser Fazit: Erstklassiges italienisches Eis zu fairen Preisen, flott und eiskalt geliefert. Unser erstes Mal war ganz sicher der Beginn einer leidenschaftlichen Fernbeziehung.