Mit guter Luun in den Tag

× Erweitern © Marina Scharenberg Restaurant Luun

Wo lange Zeit Bauzäune standen, lockt seit 2025 ein neues Ausflugsziel: Am Lankenauer Höft, direkt am Weserstrand, ist ein stilvolles Restaurant mit Blick aufs Wasser eingezogen. Uns macht das Frühstück à la carte neugierig.

Bei unserem letzten Besuch war ein Teil des Lankenauer Höfts noch Baustelle. Nun möchten wir uns die Veränderungen vor Ort anschauen und reservieren online ganz unkompliziert einen Frühstückstisch im neuen Restaurant, wobei sich sogar Kinderstühle direkt mitbuchen lassen, ein klarer Pluspunkt für Familien. Luun ist Plattdeutsch für „Laune“ – und unsere ist direkt beim Betreten des Restaurants sehr gut.

× 1 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg Kleine Nischen im Fischerhäuschen-Stil und... × 2 von 4 Erweitern und lange Tische machen den Gastraum gemütlich. × 3 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg Weserblick vom Frühstück bis zum Dinner × 4 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg Die Außenterrasse vom Luun Prev Next

Der Innenraum ist modern, schick und gleichzeitig gemütlich mit maritimem Flair eingerichtet. Es gibt kleine Rückzugsorte in Form von „Fischerhäuschen“, künstliche Pflanzen bringen grüne Akzente, und die Lampen erinnern an Strohschirme unter südlicher Sonne. Neben kleinen Tischen finden sich auch große Tafeln für Feiern.

Frühstück gibt es ausschließlich am Wochenende, und dann zwischen 10 und 14 Uhr. Doch auch kurz nach 9 sind schon die ersten Gäste versorgt. Ideal für frühe Vögel wie uns, aber auch für Langschläfer. Besonderer Blickfang ist das große Hafenbecken, das wir von drinnen wie draußen bestaunen können. Auch die großzügige Außenterrasse wirkt sehr einladend, doch bei wechselhaftem Wetter bleiben wir lieber drinnen.

× 1 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg × 2 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg × 3 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg × 4 von 4 Erweitern © Marina Scharenberg Und wie schmeckt's? Prev Next

Die Speisekarte glitzert golden, was bei unserer Frühstücksrunde für leuchtende Augen sorgt. Isabel entscheidet sich für die Kid’s Pancakes mit Beerenkompott, Nutella und Butter (6,50 €), dazu gibt’s einen Kakao mit Sahne. Alternativ hat die Kinderkarte noch Grießbrei mit heißen Kirschen zu bieten. Die Erwachsenen wählen das Klassikfrühstück mit Brötchen, Croissant, Konfitüre, Chorizo, Gouda, Mortadella und Ei (16,50 €) sowie das Kaiserfrühstück mit Brie, Gouda, Tilsiter und Ei (17,50 €). Auch vegane Optionen und Varianten wie Egg Benedict sind auf der Frühstückskarte zu finden. Alles in allem lecker und hochwertig, die Auswahl dürfte nach unserem Geschmack aber gerne etwas kreativer sein.

× 1 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg × 2 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg × 3 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg × 4 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg × 5 von 5 Erweitern © Marina Scharenberg Prev Next

Nach dem Essen zieht es Isabel raus auf den Spielplatz – und der kann sich sehen lassen! Das Piratenkletterschiff ist geblieben, aber zum Restaurant umgezogen. Zusätzlich gibt es Schaukeln, wippende Möwen und Sandspielzeug. Isabel testet am Strand sämtliche Sitzgelegenheiten bis zum Strandkorb und könnte den ganzen Tag hier herumtollen.

Beim Bezahlen – ausschließlich per Karte – fragen wir die Kellnerin, was das Luun für Familien besonders macht. Ihre Antwort: Kinder und Hunde sind hier ausdrücklich willkommen. Das hat auch Isabel gespürt und möchte bald wiederkommen.

Fazit: Schicke Atmosphäre bei viel Familienfreundlichkeit mit solidem Frühstück – aber ambitionierten Preisen.

× 1 von 2 Erweitern © Marina Scharenberg Lankenauer Höft, Restaurant Luun × 2 von 2 Erweitern © Marina Scharenberg Prev Next

Route anzeigen

Ihr Browser unterstützt die HTML5 Geolocation API nicht. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Keine Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein oder erteilen Sie dieser Seite die Erlaubnis, Ihren aktuellen Standort zu verwenden.

Ihr aktueller Standort konnte nicht gefunden werden. Geben Sie eine Adresse im Textfeld ein, und versuchen Sie es erneut.

Timeoutwert für die Standortsuche wurde überschritten. Geben Sie eine Adresse in das Textfeld ein und versuchen Sie es erneut.

Vorherige Seite 1 (Ergebnisse 1 - 10 ) Nächste

1 Luun Zum Lankenauer Höft 10 Bremen 0421-64855432 Website