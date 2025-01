Tapas teilen = Freude verdoppeln

× Erweitern © Marina Scharenberg Mit Kind im Bizkaya

Eine große Portion Spanien, ein paar Kellen Frankreich, ein Spritzer Italien und überall ein freundliches Lächeln für die ganze Familie. Klingt wie eine perfekte Einkehr gegen trübe Winterlaune? Mama, Papa, Oma und Kind haben das neue Restaurant im Schlachthof auf Stimmung und Geschmack getestet.

Die Biskaya erstreckt sich vom spanischen Galicien bis zur französischen Bretagne und ist für ihr mildes Seeklima im Atlantischen Ozean bekannt. Mit einer entsprechenden Mischung aus Neugier und Vorfreude betreten wir an einem winterlichen Sonntagnachmittag das im November 2024 eröffnete Restaurant im Obergeschoss des Kulturzentrums am Rande der Bürgerweide. Von den versprochenen baskischen, spanischen, französischen aber auch italienischen und nordafrikanischen Speisen erhoffen wir uns wärmende Urlaubserinnerungen.

In der ehemaligen Schlachthofkneipe hat der Betreiber vom lauschigen Biergarten Port Piet am Torfhafen sein neues Winterlager aufgeschlagen. „Lager“ trifft es allerdings nicht: Nach dem Treppenaufstieg empfängt uns ein warmer Gastraum in gemütlichem Abendsonnenlicht. Unser reservierter Platz auf der Galerie ist ideal: etwas abgeschieden und schon fast romantisch. Bei der bequemen Online-Reservierung konnten wir zwischen Hauptraum, Galerie und Séparée wählen und haben uns goldrichtig entschieden.

Nachdem Isabel den Tisch gedeckt hat, bestellen wir für uns beide die Tapas-Platte zum Preis von 26,50 Euro, bei der wir fünf Tapas nach unserem Geschmack zusammenstellen können. Wir wählen knusprige Hähnchenflügel, würzige Albondigas (Hackbällchen), Datteln im Speckmantel, Patatas Bravas mit pikanter Salsa und Champignons mit Kräutern. Dazu gibt es Brot, Oliven, zwei Dips und einen Tomatensalat. Oma und Papa ziehen nach, die Verlockung ist einfach zu groß. Neben Tapas finden sich auf der Speisekarte auch Brioche-Burger, Knipp, Schweineschnitzel und Salate, ergänzt von saisonalen Spezialitäten. Für Kinder gibt es zusätzlich Zandernuggets, Hähnchenflügel oder Spaghetti mit Tomatensauce.

Isabel krönt den Besuch mit einem warmen Schokoladenkuchen, serviert mit Vanilleeis und salzigem Erdnusskaramell – ein Genuss für 7,50 Euro, der uns alle begeistert. Das Personal ist freundlich, aufmerksam und sehr darauf bedacht, uns einen schönen Aufenthalt zu bereiten.

Im Gespräch mit dem Inhaber erfahren wir, dass es ihm als Familienvater am Herzen liege, ein gastfreundliches Ambiente für alle Generationen zu schaffen. Auf der Galerie gibt es auch ein paar Spiele, und er empfiehlt, den Restaurantbesuch mit den sonntäglichen Kindertheateraufführungen im Schlachthof zu kombinieren, die ein abwechslungsreiches Programm von Theater bis Zauberkunst bieten. Künftig seien familienfreundlichere Öffnungszeiten und spezielle Veranstaltungen für Groß und Klein geplant – wir sind gespannt! Mit vollen Bäuchen, warmen Herzen und glücklichen Gesichtern machen wir uns durch die kalte Abendluft auf den Heimweg. Im Gepäck haben wir die Erinnerung an einen rundum gelungenen Familienausflug.

Fazit: Leckeres Essen, sonnige Gastfreundschaft und eine entspannte Atmosphäre machen das Bizkaya zum idealen Ziel für Familien.