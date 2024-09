Genuss und Abenteuer im Sportparadies

Wir möchten das gute Wetter für einen Ausflug mit Einkehr nutzen. Wir sind neugierig auf die Vereinsgaststätte Corvus vom ATS Buntentor, die ich kürzlich zufällig in den sozialen Medien entdeckt hatte. Auf dem Spielplatz könnte Isabel sich vergnügen, während Mama mit ihrer Freundin plaudert… So schnappen wir bei strahlendem Sonnenschein unsere Räder und machen uns neugierig auf den Weg. Das Vereinsheim liegt nahe dem Kuhhirten und ist dank großer Hinweisschilder schnell zu finden, auch wenn es etwas versteckt liegt. Vor Ort gibt es sowohl Parkplätze für Autos als auch ausreichend Fahrradständer.

Vorbei an den Umkleidekabinen erreichen wir direkt den bestens ausgestatteten Spielplatz: Rutsche, Kletterturm, Karussell, Wippe, Schaukeln und verschiedene Klettermöglichkeiten sehen sehr einladend aus. Begeistert nimmt Isabel direkt die drei Musikstationen in Beschlag und unterhält uns mit tollen Klängen. In der Sandkiste liegen schon Eimerchen und Schaufeln zum Spielen bereit – ein Paradies für kleine Abenteurer.

Im Außenbereich stehen Bierbänke, teilweise unter schattigen Bäumen, und es gibt eine überdachte Terrasse. Zusätzlich wird am Wochenende und zu Veranstaltungen die Grillhütte geöffnet. Wir entscheiden uns für einen Platz in der Sonne und studieren die Karte. Das Angebot reicht von bodenständiger deutscher Küche bis hin zu elsässischen Spezialitäten: Flammkuchen, Bowls, Nudelgerichte, Würstchen, Schnitzel und Desserts, dazu wechselnde saisonale Spezialitäten wie Matjes.

Ich bestelle Bratkartoffeln mit Spiegelei, Gewürzgurke und Speck für 8,90 Euro. Meine Freundin probiert das Seelachsfilet im Backteig mit hausgemachter Remouladensauce und Pommes für 12,90 Euro. Isabel entscheidet sich für ihre Lieblingsspeise: Chicken Nuggets mit Fritten für 6,80 Euro. Das Essen ist ansehnlich angerichtet, schmeckt ausgezeichnet, die Portionen sind großzügig und die Preise sehr fair.

Immer wieder kommen gut gelaunte Sportgruppen vorbei, aus den Umkleidekabinen schallt fröhliche Musik und wir beobachten das unterhaltsame Geschehen auf dem Tennisplatz. Schließlich kommen wir ins Gespräch mit Duran, dem sympathischen Chef der Gaststätte, der uns erzählt, dass er das Corvus seit drei Jahren führt. Regelmäßig finden große und kleine Veranstaltungen statt, und häufig werden hier auch Kindergeburtstage gefeiert. Duran betont, dass er auch für kleines Budget attraktive Angebote machen kann.

Beim Bezahlen werfen wir noch einen Blick in den gemütlichen Innenbereich mit Tresen und einigen Tischen, wo gerade ein Malkurs stattfindet. Unser Ausflug ist ein voller Erfolg und wir bleiben viel länger, als ursprünglich geplant war. Glücklich und zufrieden radeln wir erst am Abend nach Hause und freuen uns über den schönen Tag.

Fazit: Wenn ihr ein kinderfreundliches Lokal mit großem Spielplatz, leckerem Essen ohne Gedöns, mit nettem Team und fairen Preisen sucht, habt ihr es jetzt gefunden.

Marina Scharenberg