Mit Kindern im Lankenauer Höft

Mama, Papa und Isabel (5) haben Besuch aus Köln: Papa Marc und seine Tochter Hanni (3) sind zu Gast, und da wollen wir Bremen natürlich von seiner besten Seite zeigen. Wir fahren zum neuen Beachclub und ergattern am Wochenende einen der wenigen Parkplätze direkt vor dem Strand. Empfehlenswerter ist eine Fahrradtour entlang der Weser oder das Übersetzen mit der Fähre.

© Marina Scharenberg Lankenauer Höft

Wir finden den Eingang nicht gleich und stellen uns versehentlich direkt an der Bar an. Schilder weisen uns dann den richtigen Weg, sodass wir vor der Getränkebestellung erst noch das weitläufige und gepflegte Areal aus Sand und Palmen in Augenschein nehmen können: Hollywoodschaukeln, Liegestühle, Sitzecken oder Loungebetten – die Auswahl ist groß, die Möbel stilvoll, hochwertig und gemütlich. Der Ausblick auf Weser, Windräder und Hafen mit seinen Kränen ist fantastisch.

Während die Erwachsenen die Sonne genießen und die Seele baumeln lassen, erobern die Mädchen das Piratenschiff auf dem Spielplatz und spielen Ball. Zum Glück haben wir Förmchen dabei und werden von den Kindern mit Sandkuchen und -eis versorgt. Unsere Schaufeln und Förmchen reichen leider nicht für alle kleinen Besucher:innen, weshalb wir einen kleinen Tipp fürs Team haben: Wenn ihr noch ein paar Euro in Sandspielzeug investiert, können auch die anderen Eltern mit Leckereien aus Sand verwöhnt werden.

Das Getränkeangebot ist üppig und wir zahlen für unsere zwei großen Carlsberger vom Fass je 5, für zwei Vilsa Apfelschorlen je 3 und für einen kleinen Rhabarber Nektar 2,50 Euro. Kaffee gibt es ab 2, Wein ab 3 und Cocktails ab 7,50 Euro. Es wird Zeit für einen Snack und wir bestellen „Mini Calamares Stikken“ (frittierte Calamares mit Limetten-Aioli und Pommes) für 8 Euro und Käse Stikken (Pommes mit Käsesauce und scharfen Jalapeños) für 5,50 Euro. Die Stikken gibt es zusätzlich auch mit Bolognese, Pulled Beef, Hähnchen, Lachs sowie Avocado- oder Salsadip. Ebenfalls auf der Speisekarte stehen Salate für 5,50 bis 9,50 Euro, Wurstvariationen oder Lachsfilet. Alle Gerichte sind lecker, frisch und in super Qualität. Wer es süß mag, wählt zwischen Kuchen und Eis. Eine Kugel Eis kostet 1,50 Euro und wir sind von den Sorten Erdbeer, Schokolade und Buttermilch/Käsekuchen begeistert. Die Eisbecher sind mit leckeren Saucen und frischen Früchten garniert. Bis im Herbst 2022 hier das neue Seafood-Restaurant eröffnet, fühlen wir uns bestens verköstigt.

Fazit: Großartige Atmosphäre, leckeres Essen, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder und auffallend freundliches Publikum. Für diesen Winter ist ein Weihnachtsmarkt im Beachclub geplant, am Event-Strand finden bereits Partys und Konzerte statt. Für 2022 ist noch eine Hausbootvermietung in Vorbereitung. Wir werden das im Blick behalten und sind ganz bestimmt bald wieder vor Ort – mit und ohne Kinder.

