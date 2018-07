Mit Kindern in „La Fattoria“ in Schwachhausen

× Erweitern © Suse Lübker La Fattoria Theke

Es gibt etwas zu feiern: Unser Sohn macht den nächsten Schritt in seiner Schulkarriere und wechselt auf die weiterführende Schule. Nach der Einschulungsfeier mit Schulorchester, Ansprache und klitzekleiner Schultüte knurren die Mägen. Die beste Mutter aller Zeiten hat natürlich vorgesorgt und schon vor der Feier nach einem schulnahen, familienkompatiblen Mittagstischrestaurant gesucht. Gar nicht so einfach: in Schwachhausen gibt es zwar einige Restaurants, aber wir hätten es gerne nicht so konventionell, brauchen Platz für zwei Familien plus Tante und sind – typisch für uns – spät dran mit der Planung.

Unsere Entscheidung fällt auf „La Fattoria“ – ein toskanisches Café-Restaurant Ecke Wachmannstraße/Hartwigstraße – das auch einen Mittagstisch anbietet. Wir haben Glück, eigentlich wollen die Inhaber keine Reservierungen mehr annehmen, weil bereits eine andere Gruppe reserviert hat, aber wir werden doch irgendwie untergebracht. Die freundliche Bedienung stellt Holztische zusammen, die Kinder packen die Schultaschen auf die Fensterbank und ... Hunger!

Auf der Mittagskarte steht eine lecker klingende Mischung aus Fisch-, Fleisch- und Pastagerichten – für die Kids ist klar: Nudeln müssen her und viel Wasser. Was wählen? Ohne dass wir fragen müssen, bietet die Serviererin noch andere Varianten für Soße und Nudeln an. Die Kinder sind glücklich. Während der Wartezeit geht es dann erst einmal um die vielen Eindrücke nach dem ersten Tag in der neuen Schule. Und um die Tipps der großen Schwestern, die auf die gleiche Schule gehen und es genießen, den Jungs die (Schul-)Welt zu erklären.

Zeit, sich umzusehen: Hohe Räume mit großen Fenstern, die viel Licht hereinlassen und den Blick auf das Treiben in der Wachmannstraße freigeben. Draußen genießen viele Gäste die Sommersonne. Nach und nach kommen noch andere Familien mit kleinen und großen Kindern herein, das Restaurant ist gut gefüllt. Viele scheinen nicht zum ersten Mal hier zu sein, sie plaudern entspannt mit den Inhabern. Die Fattoria ist nicht nur Restaurant, sondern auch Feinkostgeschäft mit hausgemachtem Pesto, Peccorino oder italienischen Panini.

Wir müssen nicht sehr lange auf unser Essen warten, alle Gerichte sind sehr lecker, frisch zubereitet und für einen Mittagstisch reelle Portionen. Die Kinder freuen sich über ihre Nudeln und einer probiert bei dem anderen.

× Erweitern © Suse Lübker La Fattoria Essen

Für den Nachtisch schicken wir den Nachwuchs in die Eisdiele in der Nähe. Sie ziehen begeistert los und wir Erwachsenen gönnen uns noch einen Cappuccino, verzichten aber auf das Dessert, das auch verlockend klingt.

Fazit: Die Fattoria ist eine echte Alternative zur Pizzeria um die Ecke. Neben verschiedenen warmen Gerichten gibt es für Nudelmuffel ebenfalls belegte italienische Brötchen „Paninis“. Die Mittagstisch-Portionen sind groß, wer also mit kleinen Kindern kommt, bestellt am besten eine halbe Portion, das sei kein Problem, erklärt die Bedienung. Auf der Karte gibt es keinen Kinderteller. Die Preise sind mit 8 bis 10 Euro pro Portion angemessen. Kinderstühle sind vorhanden, einen Wickeltisch gibt es nicht.