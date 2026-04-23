Frühstück an der Weser

× Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind im Schirrmann's

Auf der Suche nach einem familienfreundlichen Frühstück mit Weserblick werden wir an der hinteren Schlachte fündig. In der Gastro der Jugendherberge finden Frühaufsteher, Kinder und Genießerinnen einen entspannten Start in den Tag – großzügig, gemütlich und mit kleinen Überraschungen.

Sonntagmorgens machen wir uns mit dem Bus auf den Weg zum Brill. Das Bar-Café-Bistro-Restaurant bietet täglich zwischen 7 und 10 Uhr ein Frühstücksbuffet an – genau richtig für unsere Lerchen-Kinder. Wir werden freundlich empfangen, bezahlen vorab am Tresen und dürfen uns setzen, wo wir möchten. Auch ohne Reservierung finden wir problemlos einen Platz für fünf Personen direkt am Fenster und stürzen uns hungrig aufs Buffet. Kinder unter 4 Jahren dürfen kostenlos mitessen, unsere beiden Großen (5 und 6 Jahre) zahlen je 5,90 Euro, und für 11,80 Euro können wir Erwachsenen uns über eine leckere Auswahl an Brot und Brötchen, hausgemachten Marmeladen und Humus-Variationen hermachen. Die Kinder steuern direkt die Müsli-Bar an, freuen sich über einen Kakao und entdecken auf dem Weg zurück, dass es auch Schokoaufstrich gibt – der Tag fängt also super an! Wir können ganz entspannt unser Frühstück mit Rührei und frischem Obst genießen, Tee und Filterkaffee dazu sind im Preis enthalten, ebenso wie eine Auswahl an Kuhmilch-Alternativen. Alles in allem ein solides Frühstück zu familienfreundlichen Preisen.

Großzügig am Wasser

Durch die angeschlossene Jugendherberge sind die Räumlichkeiten sehr großzügig, sogar für einen Kinderwagen ist Platz an den Tischen, und auch der Wickeltisch bei den Toiletten fehlt nicht. Mit größeren Kindern kann man mit Glück einen der Barhocker am Fenster ergattern und dann mit Blick auf die Weser speisen.

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Wir machen uns nach der zweiten Runde Kaffee, Schokobrötchen und Joghurt-Müsli nochmal auf den Weg ans Buffet, die Kinder sind gestärkt und haben jetzt Hummeln im Mors. Bei Sonnenschein lässt es sich noch wunderbar vor der Haustür spielen oder unten an der Weser entlang laufen, und so sind wir noch bevor die anderen Restaurants mit Frühstücks-Angeboten an der Schlachte überhaupt öffnen, schon wieder auf dem Heimweg.

× Erweitern © Laura Einsiedler Mit Kind im Schirrmanns

Den nächsten Besuch planen wir für den Mittagstisch (13,60 Euro), den es unter der Woche zwischen 12 und 14 Uhr gibt, oder fürs Abendessen (14,60 Euro) zwischen 17 und 20 Uhr, auch hier gibt es täglich wechselnde Gerichte am Buffet. Nach dem Frühstück sind wir neugierig auf mehr, und die entspannte Atmosphäre lädt ein, auch mal nach einem Tag auf dem Spielplatz oder der Shopping-Tour wieder hier einzukehren, vielleicht schon zum Muttertagsbrunch oder Einschulungs-Lunch am 15. August.