Ein gutes Stück Gelassenheit

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Ruhig und unspektakulär kommt das Smidts an der Lesum daher. Einen Kinderspielplatz findet man hier zwar nicht. Aber dafür punktet das Restaurant mit einem Abenteuer in Grün und tiefenentspannter Familienfreundlichkeit.

Direkt entlang des Lesumer Deichs lässt sich der Ausflug wunderbar mit einer Familien-Radtour verbinden. So unkompliziert wie die Anreise ist auch der Besuch selbst: Eine Reservierung ist zumindest unter der Woche meist gar nicht nötig. Was sofort auffällt, ist die gelassene Atmosphäre. Die geschützte Terrasse ist in Richtung des saftig-grünen Platzes vom Golfclub Lesmona ausgerichtet. Dank einer guten Überdachung samt Windschutz lässt es sich hier selbst an kühleren Tagen gemütlich draußen sitzen.

Die Speisekarte bietet eine ehrliche Auswahl von klassisch deutschen Gerichten wie deftigem Bauernfrühstück bis hin zu feinen vegetarischen Alternativen wie Spinatknödeln. Für die kleinen Gäste stehen vier verschiedene Gerichte zur Auswahl – für eine Kinderkarte ganz ordentlich. Jede Familie kennt den Klassiker: Kaum ist die Bestellung aufgegeben, fragt der Nachwuchs: „Wann kommt das Essen?“ Ein Segen für hungrige Kinder und gestresste Elternnerven: Der Service ist blitzschnell. Vielleicht auch, weil es überschaubar besucht war am Mittwochabend – am Wochenende dürfte das anders aussehen. Die Wartezeit war kaum lang genug, um dem Junior zu erklären, was es mit den akkurat gemähten Rasenflächen und geharkten Sandgruben direkt vor unserer Nase auf sich hat. Meine mitgebrachte Notfall-Beschäftigung blieb unberührt im Rucksack verstaut.

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Die Kinderportionen sind großzügig und machen selbst richtig gute Esser pappsatt. Unsere Gerichte – das klassische Wiener Schnitzel und die Spinatknödel – waren handwerklich gut und lecker. Die Preise liegen bei den Kindergerichten zwischen 8 und 11 Euro. Und auch die Gerichte für die Großen bewegen sich im bodenständigen Preis-Leistungs-Verhältnis im guten Mittelfeld. Wer nicht mittags oder abends kommt, kann hier nachmittags wunderbar bei Kaffee und Kuchen einkehren oder ein kühles Radlergetränk genießen.

Die Neugier zog meinen kleinen Entdecker hinaus auf das Grün. Hier ist allerdings etwas Vorsicht geboten: Das Betreten des eigentlichen Golfplatzes ist verboten und wegen umherfliegender Bälle nicht ganz ungefährlich. Von der Terrasse aus hat man dafür einen Logenplatz, um den Sportlern beim Abschlag zuzuschauen. Für unseren Sohn war aber der Hightech-Rasenmähroboter auf seiner Rundenfahrt das echte Highlight. Was uns besonders gut in Erinnerung bleibt: Das Team reagiert herrlich entspannt. Als der Bewegungsdrang zu groß wurde, wurden die Platzregeln sehr lieb und auf Augenhöhe erklärt. Während ich in aller Ruhe mein Getränk genießen durfte, wurde der kleine Abenteurer sanft und freundlich zurück zur Terrasse gelotst. Diese herzliche Art gab ihm so viel Mut und Vertrauen, dass er sein anschließendes Eis und das Leitungswasser ganz stolz selbst bestellte. Auch seine unzähligen Fragen wurden vom Service geduldig beantwortet. Zwar hatten wir an diesem Tag kein Glück, Golfer in Aktion zu sehen, aber leer gingen wir trotzdem nicht aus: Ein herrenloser, verlorener Golfball wurde zum heißgeliebten Souvenir des Tages.

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Bei aller Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt, muss man keine Angst vor schiefen Blicken haben. Mein Sohn wanderte munter auf der großzügigen Terrasse hin und her und erntete Gelassenheit.

Nach gut einer Stunde traten wir satt und zufrieden den Heimweg an. Dank eines netten Golfers kam noch eine Abschlussüberraschung hinzu: Eine Mini-Spritztour im echten Golf-Buggy vom Restaurant bis zum Parkplatz. Der Kleine war beeindruckt und wurde mit einem kameradschaftlichen „Tschüss, Toni!“ verabschiedet.

Unser Fazit: Das Smidts ist ein wunderbarer Tipp für Familien, die abseits von Kindertrubel gutes Essen und echte Gastfreundschaft suchen. Kinderhochstühle sind ebenfalls vorhanden. Einen Wickeltisch gibt es zwar nicht, aber laut Gastgeber „fände sich dafür eine Lösung“, und das glauben wir ihm sofort!

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