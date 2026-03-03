Während Dänemark bei Reisen in den Norden aktuell allgemein ein beliebter Tipp ist, bietet das Land vor allem während der Planung eines Familienurlaubs außergewöhnliche Reize. Neben Kopenhagen bleibt insbesondere die Nordseeküste für Familien mit Kindern ein echtes Highlight. Ausflüge im Ferienpark Lalandia und in dänischen Zoos sowie Safariparks sind ebenso lohnenswert.

Kopenhagen als reizvolles Ziel für Familienreisen in Dänemark

× Erweitern Kopenhagen © Canva Dänemark Reisen Familie

Kopenhagen hat bei der Buchung von einem Ferienhaus in Dänemark zum Beispiel für Familienausflüge mit Kindern vor einer Reise in den Norden einen ganz besonderen Reiz. Durch die entspannte Atmosphäre können Familien die Innenstadt gemütlich erkunden und dabei auch eine Einkaufstour einplanen. Darüber hinaus bieten die zahlreichen Restaurants ein vielseitiges Angebot für ein Familienessen mit einheimischen Spezialitäten, während Gäste bei einem Städtetrip in Dänemark die Hauptstadt Kopenhagen besuchen. Aus der Perspektive eines Kindes sind in der Stadt die Würstchenwagen oft ein außergewöhnliches kulinarisches Highlight. Streetfood ist untrennbar mit dem Charme Kopenhagens verbunden.

Ein Besuch im Erholungs- und Vergnügungspark Tivoli gehört für viele Familien bei einer Reise in der dänischen Hauptstadt zum Pflichtprogramm. Der Park im Kopenhagener Stadtzentrum begeistert junge Gäste mit zahlreichen Achterbahnen und Fahrgeschäften. Darüber hinaus erzeugen am Abend im Tivoli tausende Glühbirnen faszinierende Lichteffekte. Vor allem auf Kinderaugen wirkt das sehr beeindruckend.

Schöne Tage an der dänischen Nordseeküste mit Kindern

× Erweitern © Canva Dänemark Strand Reise Familie

Es ist für Familien mit Kindern genauso wie für Paare vor einer Reise im Norden eine reizvolle Idee, die schönen Küstenorte Dänemarks bei einem Urlaub am Wasser zu erkunden. Insbesondere an der Nordseeküste des Landes gibt es variantenreiche Ausflugsziele, die kinderfreundlich sind. Zugleich besteht in zahlreichen Strandgebieten sogar die Möglichkeit, einen Urlaub mit Hund in Dänemark zu planen. Strände der folgenden Küstenorte gelten als außergewöhnliche Highlights für einen Familienurlaub:

Im Westen Dänemarks begeistert Blåvand die Gäste mit Stränden, die durch weißen, feinen und strahlend wirkenden Sand auffallen. Zugleich sorgt das klare Wasser dort für eine angenehme Badeatmosphäre. Für Kinder ist rund um Blåvand der Südstrand ganz besonders geeignet. Denn das dortige Strandgebiet ist sehr flach. Dadurch besteht für junge Menschen die Gelegenheit, lange mit den Eltern im Wasser zu spielen und sich währenddessen abzukühlen. An den kühleren Tagen sorgt in Blåvand der Zoo für ein abwechslungsreiches Familienprogramm.

Falls die Kinder bereits das richtige Alter für Wanderungen an der Küste erreicht haben, ist Henne Strand ebenfalls eine äußerst interessante Option. Denn dort gibt es hervorragende Voraussetzungen für faszinierende Küstenwanderungen. Für Familien ist es ein bemerkenswertes Erlebnis, durch die Heideplantagen in dieser Gegend zu wandern. Darüber hinaus lohnt sich ein Familienurlaub in Henne Strand auch wegen der beliebten Badestellen. Häufig gibt es am Abend ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, das ein zusätzliches Argument für einen Urlaub in diesem dänischen Badeort ist.

Søndervig überzeugt bei einem Badeurlaub mit der ganzen Familie durch ein besonders abwechslungsreiches Programm. Ein außergewöhnliches Highlight für Kinder ist dort eine Mini-Rettungsschwimmer-Schule. Darüber hinaus eignen sich viele Strände in der Gegend hervorragend, wenn der Nachwuchs einfach nur spielen möchte. Zahlreiche Kinder freuen sich beim Urlaub in Søndervig täglich darauf, im Sand zu buddeln und damit eine kleine Burg zu bauen. Zugleich dürfen die Eltern neben dem Nachwuchs ein angenehmes Sonnenbad genießen. In den familienfreundlichen Strandgebieten rund um Søndervig sind erfahrene Rettungsschwimmer vor Ort. Zudem sind an populären Badestellen in der Gegend beispielsweise Kaltwasserduschen und vermietete Strandstühle verfügbar.

Ferienpark Lalandia als bemerkenswerter Höhepunkt in Søndervig

× Erweitern Søndervig © Canva Dänemark Urlaub Familie

Wenn Familien einen gewöhnlichen Strandurlaub mit spannenden Erlebnissen ergänzen möchten, sprechen zusätzliche Gründe für Søndervig. Denn dort sind auch Ausflüge im Ferienpark Lalandia möglich. Zu diesem Park gehört der Aquadome, der Jugendliche mit großen Rutschbahnen begeistert. Die Vielfalt der Indoor-Attraktionen sorgt dort für viel Abwechslung. Außerdem verfügt der Aquadome über warme Außen- und Innenpools, in denen sich Familien entspannen können. Ein Indoorspielland gibt Kindern im Ferienpark Lalandia wiederum die Gelegenheit, sich durch zahlreiche Spielgeräte auszutoben und zu klettern oder die Kreativwerkstatt zu erkunden

Zoos und Safariparks für Familienausflüge in Dänemark

× Erweitern © Aalborg Zoo Familien Reise Dänemark Zoo

Zahlreiche Zoos und Safariparks werten Reisen im Norden bei Familienausflügen in Dänemark mit einem besonderen Reiz auf. Im Kopenhagener Tiergarten sorgt vor allem ein riesiges Elefantenhaus unter Kindern und Eltern für Begeisterung. Der Zoo von Aalborg ist in erster Linie wegen eines großen Raubtiergeheges international bekannt geworden. Ein großer Turm bietet dort die Chance, einen bemerkenswerten Ausblick auf die Anlagen mit Löwen und Tigern zu werfen.