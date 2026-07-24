Familien empfehlen Maritim Hotels

Wer für den nächsten Familienurlaub noch ein Hotel sucht, findet bei den Maritim Hotels offenbar gute Gesellschaft: In der aktuellen Studie „Von Familien für Familien" der Rating-Agentur ServiceValue landete die Hotelgruppe unter den drei bestplatzierten Anbietern in der Kategorie Hotels. Grundlage waren rund 117.000 Verbraucherurteile zu 551 Anbietern aus 37 Branchen – bewertet wurde, welche Anbieter andere Eltern aufgrund eigener Erfahrungen aus den letzten 24 Monaten weiterempfehlen würden. Maritim erreichte Platz zwei und das Prädikat „Sehr hohe Empfehlung".

Das Bemerkenswerte:

× Erweitern © Maritim Hotels Familiensuite im Maritim Hotel Ingolstadt Maritim Hotel Ingolstadt

Anders als andere Platzierte richtet sich Maritim im Kerngeschäft eigentlich eher an Geschäftsreisende und trägt „Familie" auch nicht im Namen. Geschäftsführer Operations Erik van Kessel führt die gute Bewertung auf eine Kombination aus persönlichem Service, Vergünstigungen für Kinder und die großzügigen Pools in den Hotels zurück – Dinge, die Eltern im Alltag mit Kindern eben wirklich weiterhelfen.

Was Familien erwartet:

× Erweitern © Maritim Hotels Maritim Bonn Familiensuite im Maritim Hotel Bonn

Zur inhabergeführten deutschen Hotelgruppe gehören 24 Häuser in Deutschland und 10 im Ausland. Kinder bis einschließlich 6 Jahre übernachten im Zimmer der Eltern kostenlos – inklusive Frühstück und Abendessen. Für Kinder bis 12 Jahre kostet die Übernachtung 34 Euro pro Tag, für Teenager im gemeinsamen Zimmer 58 Euro – jeweils mit Frühstücksbuffet inklusive.

Die Hotels liegen sowohl zentral in Städten wie Berlin, Dresden, Frankfurt, Köln oder Stuttgart als auch im Grünen, etwa in Bad Wildungen oder Bad Homburg, sowie am Wasser – am Titisee oder an der Ostsee in Timmendorfer Strand und Travemünde. Je nachdem, ob Sie eher Stadt, Natur oder Strand bevorzugen, ist also für jede Familie etwas dabei.

Gerade wer angesichts steigender Flugpreise und hoher Auslandskosten in diesem Sommer auf einen Citytrip oder Kurzurlaub im Inland setzt, muss laut van Kessel nicht auf Komfort verzichten: Gemeinsam als Familie eine spannende Stadt zu erkunden und dabei weder auf hohe Servicequalität noch auf Erholung, Wellness und Badespaß verzichten zu müssen, das geht in den Maritim Stadthotels ganz hervorragend.

Tipp für lange Autofahrten:

× Erweitern © Maritim Hotels Familienzimmer im Maritim Hotel Bad Homburg

Wer mit Kindern länger im Auto unterwegs ist, kennt das Problem – irgendwann braucht es eine Pause. Die Maritim Hotels in Ingolstadt, Ulm, Stuttgart und Würzburg liegen günstig auf der Strecke und bieten sich als Zwischenstopp an: Familienzimmer, Pool, Sauna und Fitnessbereich sorgen schon bei einer Übernachtung für etwas Urlaubsgefühl, bevor die Reise weitergeht.

Weitere Infos zu den Angeboten und Hotels auf www.maritim.de