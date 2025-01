Zusammenwachsen in der Wildnis

Trotz aller Herausforderungen würden sie solch eine große Reise jederzeit wieder machen, wie Papa Heiko Schmetz der Kinderzeit Bremen begeistert schildert. Damit andere Familien von ihren Erfahrungen profitieren können, hat er im Anschluss an das Abenteuer elf Monate lang aus seinem Reisetagebuch einen Reiseführer speziell für Familien mit kleinen Kindern entwickelt. Einige Highlights verrät Heiko Schmetz hier schon:

Die beste Reisezeit

Bei Familie Schmetz erlaubten Urlaubs- und Elternzeiten zusammengenommen eine Reisedauer von über zwei Monaten im Mai und Juni. In die Zeit fielen nicht nur der 1. und der 3. Geburtstag der Töchter, sondern auch die Geburtstage der Eltern. Im Nachhinein die beste Zeit, wie Heiko Schmetz findet.

Eine solche Gelegenheit kommt so leicht nicht wieder. Auch wenn viele sagen, dass dafür die Elternzeit nicht gedacht sei, finden wir, dass man gerade auf einer solchen Reise viel von- und übereinander lernen und zusammenwachsen kann.

Die größten Herausforderungen

Vier Monate dauerte die akribische Planung mitsamt Mietwagen und sämtlichen Übernachtungsstationen. Feste Stopps auf der vorab festgelegten Tour waren 120 Spielplätze: Maximal vier Stunden pro Tag wurden im Mietwagen verbracht, spätestens nach zwei Stunden waren Pausen mit ausgiebigem Austoben angesagt. „Da ist Kanada Deutschland weit voraus! Die Spielplätze sind allesamt groß, hochwertig und langlebig gebaut, verfügen über ausreichend Geräte für Kleinkinder, sogar Eltern-Kind-Schaukeln und Geschwister-Rutschen. Und fast alle haben kostenfreie Splash Pads, also Wasserspielplätze, die bei Temperaturen um die 30°C im Juni ein Segen sind,“ erinnert sich Schmetz begeistert. Übernachtet wurde in Airbnbs, von Familien für Familien, meistens nur für eine Nacht. Einzig an den Niagarafällen blieb Familie Schmetz eine Woche in derselben Unterkunft. Hier wartete eine weitere Herausforderung: „Die Kleine zahnte gerade, und die Große hatte am ersten Tag Durchfall bekommen – und wir keinen Zugang zur Waschmaschine…“ Ein Telefonat mit dem Vermieter später war eine verschlossene Tür geöffnet und die Eltern um eine Erkenntnis reicher: Beim Buchen immer an die Waschmaschine denken! Weitere Tipps zum Meistern von Herausforderungen? Nichts erzwingen und immer einen Plan B haben, dann kann man das Abenteuer entspannter genießen.

Die schönsten Erinnerungen

Einen Grizzlybären vom Auto aus beobachten, eine Schwarzbären-Mama mit ihren Jungen auf Armeslänge, ein Tag auf der Selbstpflück-Blaubeerfarm, der größte Dinosaurierpark der Welt mit echten Fossilien und lebensgroßen Nachbildungen inmitten der Prärie der kanadischen Badlands. Geburtstage an den Niagarafällen, an den noch höheren Montmorency- Wasserfällen bei Quebec und nicht zuletzt auf der frei schwingenden Golden Skybridge in über 140 Metern Höhe in den Rocky Mountains, auf der die Dreijährige völlig angstfrei begeistert spazierte sind einzigartige Erlebnisse für die Familie und jedes für sich ein wertvoller Erfahrungsschatz.

Was die Eltern auch nie vergessen werden: Wie sich die größere Schwester während der gesamten Reisezeit als wahre Beschützerin der kleineren entwickelte, und ihre eigentlich natürliche Eifersucht offenbar beim Kofferpacken zuhause vergaß. Die Liste ließe sich endlos fortführen, denn die Familie ist sich einig:

Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens!

Bisher. Denn die nächste Reise ist schon in gedanklicher Planung. Vielleicht geht es nach Neuseeland. Wir sind gespannt auf das Abenteuer!

________________________________________________________________________________

„Abenteuer Familienzeit: Der Reiseführer für Elternzeitreisen und Familienurlaube mit (Klein-)Kindern in Kanada“, mit 120 Spielplätzen in West- und Ostkanada, Restauranttipps, Bäckereien und Eisdielen, Infos zu Wildlife-Sichtungen, Tourenvorschlägen und persönlichen Tipps.

Erhältlich als eBook oder Taschenbuch, ISBN 979-8327501942, 240 Seiten, 14,90 Euro