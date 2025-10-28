Familienurlaub vom Strand bis in die Berge

× Erweitern © IFA IFA Familienurlaube

Entdecken Sie unsere Hotels an den schönsten Orten Deutschlands und Österreichs – direkt an der Ostsee oder inmitten grüner Hügellandschaften im Vogtland. Ob Strand oder Berge, Entspannung oder Aktivurlaub: Bei IFA by Lopesan Hotels erleben Sie Urlaub in seiner ganzen Vielfalt – mit Komfort, Gastfreundschaft und Erlebnissen, die in Erinnerung bleiben.

Unsere Standorte sind so individuell wie unsere Gäste

Das IFA Graal-Müritz Hotel, Spa & Tagungen liegt ruhig und strandnah – perfekt für erholsame Tage und entspannte Abende im großzügigen Wellnessbereich. Auf Fehmarn überzeugt das IFA Hotel & Ferien-Centrum mit direkter Strandlage, Freizeitvielfalt und echtem Inselgefühl. Das IFA Rügen Hotel & Ferienpark begeistert mit seiner Lage zwischen Seebad und Natur – nur einen Steinwurf von den berühmten Kreidefelsen entfernt. Und im vogtländischen IFA Schöneck Hotel & Ferienpark genießen Sie entspannte Höhenluft, Wanderrouten und Wintersport direkt vor der Tür.

Ob barfuß am Strand oder mit Blick auf verschneite Gipfel – unsere Hotels sind der ideale Ausgangspunkt für aktive Erholung: Wandern, Radfahren, Wassersport, Skifahren oder einfach die Seele baumeln lassen. Und wer Entspannung sucht, wird in unseren großzügigen Spa-Bereichen mit Saunen und Anwendungen schnell zur Ruhe finden.

Unsere Teams sind mit ganzem Herzen Gastgeber – aufmerksam, persönlich und immer mit einem Lächeln. So wird aus einem Hotelaufenthalt ein Urlaub, an den Sie gern zurückdenken.

Wo wir sind, ist Urlaub!

IFA by Lopesan Hotels