Video-Clips und Gedichte aus dem Schnoor

× Erweitern © AtriumKirche Adventskalender der Atriumkirche

Bei diesem digitalen Adventskalender kann man gleich einen kleinen Spaziergang in die Altstadt machen und damit mal nicht nur digital unterwegs sein. In der Nähe der Domsheide, am katholischen Info-Zentrum AtriumKirche, findet sich ein Adventskalender mit 24 QR-Codes. Wer sein Mobiltelefon darauf richtet, bekommt Video-Clips und Gedichte zur Adventszeit. Unter anderem spricht Propst Dr. Bernhard Stecker eine Adventsbotschaft, und Poetry-Slammer Marco Michalzik aus Darmstadt steuert einen Beitrag bei. Wer sich coronakonform und mit religiösen Impulsen auf Weihnachten einstimmen möchte, bekommt hier jeden Tag neue Ideen.