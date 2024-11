Der Klassiker

× Erweitern © ByStudio/AdobeStock Weihnachtsbaum, klassisch

In fast allen Stadtteilen Bremens sind sie ab dem 10. Dezember wieder auf ihrem eigenen kleinen Markt ausgestellt: Fichten und Tannen in allen Größen, mit oder ohne Topf. Am besten wählt ihr einen Baum, der das Bio- oder FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft trägt, die ökologischen Land- oder Waldbaus sowie den Verzicht auf Pestizide und Mineraldünger gewährleisten, die Bodenfruchtbarkeit fördern und Monokulturen vermeiden.

Vorteil: Wecken Kindheitserinnerungen, duften schön und sind nach den Feiertagen einfach zu entsorgen.

Nachteil: Nadeln auf dem Teppich, Pestizide, oft schlechte Ökobilanz.