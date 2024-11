Der geScheite Weihnachtsbaum

× Erweitern © Bosch Anleitung Xmas-Baum aus Holzscheiten

Für diesen DIY-Tannenbaum braucht ihr Kaminholzscheite in verschiedenen Längen. An den Enden werden Haken in die Holzstücke gedreht, mit denen sie um einen langen kräftigen Stab aufgehängt werden können, der in einer stabilen Halterung steckt. Dekoriert wird rustikal mit Kugeln, großen Lichtern und Sternen.

Klick dich durch die einfache Bild-für-Bild-Anleitung: