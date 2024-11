Der Recycling-Baum

× Erweitern © Polinaloves/AdobeStock Recycling Weihnachtsbaum

Ein echter Tannenbaum, aber nachhaltig? Das geht! Alles was, ihr braucht, sind ein Stamm und Baum-Rückschnitte, die in Baumschulen oder auf dem Marktstand so oder so anfallen. Diese übriggebliebenen Zweige kann man guten Gewissens nutzen und jedes Jahr wieder frisch einsammeln und in die vorgebohrten Löcher im Stamm stecken und dekorieren.

Vorteil: Duftet nach Harz und sieht täuschend echt aus.

Nachteil: Zweige müssen jedes Jahr neu beschafft werden, relativ hoher Arbeitsaufwand, kurze Lebensdauer, da die Zweige schneller austrocknen.