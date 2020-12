Sonntags gibt's Rentierpunsch

× Erweitern © pxhere.com Rentierpunsch

Normalerweise muss man schnell sein, um für die Adventssonntage im Theater Bremen eine Karte zu bekommen. Alle wollen dabei sein, wenn alljährlich Schauspieler Siegfried W. Maschek zu Glühwein und Kakao, Gebäck und Geschichten ins Foyer im Kleinen Haus einlädt.

So gesehen, hat es ja auch etwas Gutes, wenn die Theatertüren dieses Jahr geschlossen bleiben und stattdessen die Online-Version für alle frei zugänglich ist: An den vier Dezembersonntagen liest Maschek bekannte und weniger bekannte Geschichten rund um Weihnachten, ganz alkoholfrei allesamt auch für Familien: Mal geht es um einem Tannenbaum, der gefällt und mit Krams behängt wird, mal um eine Gans, die geschlachtet werden soll und dann um eine Katze, die sich wundert, dass zwar alle sagen, dass Weihnachten „vor der Tür“ steht, aber da gar niemand ist.

Jeden Sonntag im Advent wird eine der zwanzigminütigen Lesungen online gestellt, am 6. Dezember startet das Theater Bremen mit „Weihnachten steht vor der Tür“ von Monika Feth, am 13. Dezember folgt „Der Tannenbaum“ von Hans Christian Andersen, am 20. Dezember „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ von Dr. Seuss, und am 27. Dezember „Die Weihnachtsgans Auguste“ von Friedrich Wolf.

