Zusammen unterm Tannenbaum

Geselliges Zusammensein mit der ganzen Verwandtschaft und allen Freunden unter demselben Tannenbaum wird es dieses Jahr zwar nicht geben. Auf fröhlichen Austausch mit vielen lieben Menschen müssen wir deshalb aber nicht verzichten: Dank digitaler und sozialer Internetmedien können wir immerhin virtuell zusammen feiern.

Für digitale Familienzusammenkunft braucht es nur ein bisschen Vorbereitung. Ein Professor für Kommunikationsdesign und Interaktive Systeme an der University of Europe for Applied Sciences hat uns diese 5 Tipps für gelungene digitale Weihnachten verraten:

Geeignete Plattformen für digitale Zusammenkünfte als Cloud Meetings sind beispielsweise Zoom, Google Meet oder Wonder. Google Meet und Wonder sind ohne Zeitbeschränkung, bei der kostenlosen Variante von Zoom stehen 45 Minuten zur Verfügung. Alle Gäste werden einige Tage vor dem Treffen per E-Mail eingeladen, in der sich der Link zum Videoraum befindet. Damit es nicht im Chaos endet, weil alle durcheinander reden, sollte ein ungefährer Ablauf vorher mit den Teilnehmern abgestimmt werden: Wann werden Gedichte aufgesagt, eine kleine Szene aufgeführt, ein Lied gesungen oder auf der Blockflöte gespielt. Auch der Zeitpunkt für das gemeinsame Geschenke überreichen, auspacken und vorzeigen sollte festgelegt sein. Aufpassen, dass ruhigere Familienmitglieder auch zu Wort kommen. Wer vorab Fotos vom Weihnachtsbaum macht, dem geschmückten Haus und den Kindern hektisches Suchen während des Treffens. Wer kann, überrascht die Familie mit einer Powerpoint-Präsentation, die im Rahmen des digitalen Meetings geteilt werden kann. Zu einem gelungenen Familienfest an Weihnachten gehört natürlich auch das gemeinsame Kochen und/oder Essen. Dazu installiert man am besten ein Smartphone in der Küche oder an der Esszimmerlampe und loggt sich mit dem gleichen Link auf mehreren Geräten ein. Vorher nicht vergessen, den Aufnahmewinkel und den Hintergrund zu kontrollieren. So können sich alle gegenseitig in der Küche besuchen und die Festtafel bestaunen. Einen unvergesslichen Höhepunkt des Abends kann ein digitales Weihnachtskonzert sein: In vielen Familien ist das gemeinsame Musizieren fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Auch das lässt sich umsetzen, wenn man eine Regel beachtet: Gemeinsam heißt dieses Jahr nicht gleichzeitig - sondern nacheinander, damit die musikalische Darbietung nicht zur Katzenmusik wird.

Wir wünschen schöne Weihnachten!