× Erweitern Foto: Carolin Hinz / BTZ Bremer Touristik-Zentrale Bremer Weihnachtsmarkt

Wir hatten uns schon damit abgefunden, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben wird. Jetzt haben die Schausteller und das Ordnungsamt einen Kompromiss gefunden:

In der Zeit vom 9.12. bis 23.12.2020 öffnen täglich von 10 bis 20 Uhr insgesamt 17 Speise- und Süßwarenstände auf diesen Plätzen in der Innenstadt: auf dem Bahnhofsvorplatz (6 Stände), auf dem Marktplatz (3), vor dem Haus der Bürgerschaft (2), Unser Lieben Frauenkirchhof (4) sowie jeweils einer am Dom und auf dem oberen Domshof.

Neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Privatgelände der Waterfront wird dies der einzige seiner Art in diesem Jahr in Bremen bleiben.

Karussells wird es nicht geben und Glühwein sowie andere alkoholische Getränke werden hier auch nicht ausgeschenkt - dafür gibt es reichlich Alternativen im Ostertor - aber Kunsthandwerk, kleine Speisen und Lichterketten dürfen ein wenig weihnachtliche Atmosphäre verbreiten. Damit es kein Gedränge gibt, sind die Buden mit viel Abstand zueinander aufgestellt.

Wie überall in der Innenstadt gelten natürlich auch hier die Maskenpflicht, der Mindestabstand und die Kontaktbeschränkung. Es dürfen sich also keine Schlangen bilden und der Verzehr von Speisen ist nur im Stehen mit Abstand zum Stand erlaubt. Stehtische sind nicht erlaubt, da diese zum Verweilen einladen würden.

Und auch wenn der kleine Budenzauber auf Abstand jetzt keine Massen in die City locken soll, so ist doch für ein bisschen adventlichen Lichterglanz gesorgt - und ein paar Schausteller können immerhin noch ein kleines Loch im Geldbeutel stopfen.