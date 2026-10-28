Wem gehört Weihnachten?

Mit Raclette und Weinblättern, Würstchen am Tannenbaum, schwedischen Bräuchen – oder ganz ohne Weihnachten: Familien feiern die Festtage auf sehr unterschiedliche Weise. Manche Traditionen werden mitgebracht, andere übernommen. Und einige entstehen einfach aus Versehen.

Bei uns liegen jedes Jahr so viele Geschenke am Weihnachtsbaum, dass man den Baum darunter suchen muss. Es gibt Raclette und es wird erst einmal gegessen, bevor auch nur ein Päckchen geöffnet werden darf. Wir Erwachsene ziehen – zum Leidwesen der Kinder – das Essen auch sehr in die Länge, um die Geduld der Kleinen zu testen. Dann aber beginnt die Bescherung, immer nach demselben Prinzip: vom jüngsten Familienmitglied bis zum ältesten.

Eine Zeit lang kam bei uns sogar der Weihnachtsmann. Als die Männer der Familie irgendwann keine Lust mehr hatten, sich weißen Bart und roten Mantel anzuziehen, habe ich den Job übernommen. Daran sollte Weihnachten schließlich nicht scheitern – allerdings flog die Tarnung sehr schnell auf.

Meine Eltern kamen 1979 aus Iran nach Deutschland

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Weihnachten war für sie bis dahin kein Thema. Aber hier angekommen, war für sie ziemlich schnell klar: In Deutschland wird Weihnachten gefeiert, also feiern wir das auch. Ein Baum wurde gekauft, Geschenke gehörten dazu, und irgendwann war Weihnachten bei uns einfach Weihnachten. Aber ist das jetzt ein deutsches Weihnachten? Ein iranisches? Ein christliches? Oder einfach unseres?

In Deutschland gibt es darauf ziemlich viele Antworten. Rund 21,8 Millionen Menschen haben hier eine Einwanderungsgeschichte. Das bedeutet nach der Definition des Statistischen Bundesamtes: Sie selbst oder beide Elternteile sind seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Dazu kommen Partnerschaften, in denen verschiedene Familiengeschichten, Religionen und Traditionen aufeinandertreffen. Menschen verlieben sich, bekommen Kinder, trennen sich, setzen Familien neu zusammen. Und manchmal braucht es für eine neue Weihnachtstradition überhaupt keine Migration – sondern nur ein kleines Kind und ein paar Würstchen.

Würstchen gehören an den Baum. Punkt

In einer befreundeten Familie hängen jedes Jahr Würstchen am Weihnachtsbaum. Der Baum wird am Kloster geholt, daran kommen Lametta und echte Kerzen – ein Eimer Wasser steht sicherheitshalber daneben. Und zwischen all dem Weihnachtsschmuck hängen Würstchen.

Angefangen hat das Ganze, als die Tochter der Familie noch sehr klein war. Irgendjemand hängte aus Spaß ein paar Würstchen an den Baum. Das Kind sah sie und war danach fest davon überzeugt: Das muss so. Also muss es seitdem auch so!

Mittlerweile lebt übrigens fast die gesamte Familie vegetarisch. Die Würstchen hängen trotzdem noch am Baum.

Der Freund ging, Weihnachten blieb

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Eine Freundin, die in der Türkei geboren wurde und mit 15 Jahren nach Deutschland kam, kannte Weihnachten aus ihrer Kindheit so gut wie gar nicht. Auch in den ersten Jahren bei ihren Eltern in Remscheid spielte es keine große Rolle. Sie wusste: Zwischen Weihnachten und Silvester sind Ferien. Das war es im Wesentlichen. Gefeiert wurde zu Hause stattdessen Silvester.

Das änderte sich, als sie später einen deutschen Freund kennenlernte. In seiner Familie wurde Weihnachten richtig zelebriert: Weihnachtsbaum, Bescherung, Besinnlichkeit – und ein Essen, das ebenfalls feststand. Als Vorspeise Ochsenschwanzsuppe, danach Knödel, Rindergulasch und Sauerkraut. Irgendwann trennte sich das Paar. Weihnachten aber blieb.

Erst feierte sie mit Freund, später kamen ihre beiden Söhne. Heute ist sie alleinerziehend und Weihnachten gehört für die drei fest zum Jahr. Den Baum kaufen sie etwa zwei Wochen vor Heiligabend. Schließlich, sagt sie, wollen die Kinder ja auch etwas davon haben. Geschmückt wird gemeinsam und natürlich mit Weihnachtsliedern. An Heiligabend wird der Tisch besonders festlich gedeckt und die Geschenke warten schon unter dem Baum.

Einzig die Ochsenschwanzsuppe hat es nicht in ihr eigenes Weihnachten geschafft. Bei ihr gibt es Linsen- oder Joghurtsuppe. Im vergangenen Jahr standen gefüllte Weinblätter auf dem Tisch, ein mit Maronen und Äpfeln gefülltes Huhn und zum Nachtisch Milchreis mit Zimt. Sie liebt Weihnachten. Ihre Kinder auch.

Am 24. passiert: nichts

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Wer sagt eigentlich, dass die Bescherung am 24. Dezember stattfinden muss? In einer serbisch-indischen Familie aus meinem Umfeld ist Heiligabend jedenfalls kein großer Termin. Während anderswo die Kinder schon nervös um den Weihnachtsbaum schleichen, passiert bei ihnen am 24. – nichts. Zumindest nichts Weihnachtliches. Gefeiert und beschert wird am 25. Dezember.

Auch für viele Familien etwa in Großbritannien oder den USA wäre unsere Bescherung am Abend des 24. ungewöhnlich. Dort liegen die Geschenke häufig erst am Morgen des 25. unter dem Baum. Und selbst in der serbisch-indischen Familie sind sich längst nicht alle darüber einig, welche Bedeutung Weihnachten überhaupt hat. Die Großmutter ist Zeugin Jehovas. Sie feiert gar kein Weihnachten.

Zweimal Geschenke? Läuft

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Eine andere Mutter hat sich ganz bewusst gegen Weihnachten entschieden. Sie stammt aus einer türkischen Familie, ist heute Atheistin und sagt schlicht: Weihnachten ist nicht mein Fest. In ihrer Familie werde dafür Silvester groß gefeiert. Ihre Kinder waren von dieser Entscheidung früher nicht unbedingt begeistert. Denn während die Freund:innen nach Weihnachten ihre Geschenke vorführten, gab es für sie am 24. Dezember nichts. Mittlerweile sind die Eltern getrennt. Der Vater ist Schwede und bei ihm feiern die Kinder Weihnachten. Bei ihrer Mutter wird weiterhin Silvester gefeiert. Und da gibt es ebenfalls Geschenke. Mit dem Vater kommen außerdem schwedische Bräuche ins Spiel. Und die unterscheiden sich teilweise von dem, was viele Familien in Deutschland kennen. Einen Nikolaus, der Anfang Dezember vorbeikommt, gibt es zum Beispiel nicht. Dafür wird am 13. Dezember Santa Lucia gefeiert, das große Lichterfest mitten in der dunklen Jahreszeit.

An Heiligabend kommt der Jultomten, der schwedische Weihnachtsmann. Und natürlich wird gegessen. Das Julbord ist ein üppiger Weihnachtstisch mit vielen verschiedenen Gerichten: Lachs, Weihnachtsschinken, Kartoffeln, Gemüse und kleinen Würstchen, deren Enden so eingeschnitten werden, dass sie beim Braten wie kleine Kronen aussehen. Und dann wird getanzt. Um den Weihnachtsbaum. Der sollte also besser nicht wie bei uns irgendwo platzsparend in die Ecke gequetscht werden. Die Familie fasst sich an den Händen und zieht singend ihre Runden – zu Weihnachtsliedern, aber auch zu Liedern, die eigentlich gar nicht besonders weihnachtlich, sondern einfach lustig sind.

Und was ist jetzt „richtiges“ Weihnachten?

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Wenn ich all diese Geschichten nebeneinanderlege, wird es schwierig, Weihnachten sauber nach Herkunft zu sortieren. Vieles von dem, was wir heute ganz selbstverständlich „unsere Tradition“ nennen, hat irgendwann einmal irgendjemand angefangen. Wir übernehmen Dinge von unseren Eltern, von Partner:innen oder aus dem Land, in dem wir leben. Wir lassen anderes weg, weil wir es doof finden. Unsere Kinder bestehen auf Dingen, die wir vielleicht selbst nie gebraucht hätten. Und manchmal macht jemand einen Witz – und Jahre später hängen immer noch Würstchen im Baum.

Als meine Kinder klein waren, besuchten sie einen anthroposophisch geprägten Kindergarten. Dort hatte eine Erzieherin die Weihnachtsgeschichte einmal so aufgeschrieben, dass sie auch Familien lesen konnten, die nicht christlich waren. Und diese Geschichte ist mir – im wahrsten Sinne des Wortes – heilig! Denn wenn man die Geschichte einmal ganz einfach erzählt, sind da Maria und Josef, die unterwegs sind und einen Ort zum Schlafen brauchen. Sie finden zunächst keinen. Ihr Kind kommt schließlich unter denkbar einfachen Bedingungen zur Welt. Natürlich lässt sich die Weihnachtsgeschichte nicht eins zu eins auf Menschen übertragen, die heute fliehen oder ihre Heimat verlassen. Aber man kann sie auch lesen, ohne selbst Christ:in zu sein.

Da brauchen Menschen Schutz. Einen Ort zum Bleiben. Und jemanden, der ihnen die Tür öffnet.

Und damit bin ich wieder bei unserem Weihnachtsabend. Beim Raclette, bei den viel zu vielen Geschenken unter dem Baum und bei der Frage, wer in diesem Jahr alles mit am Tisch sitzen wird. Denn meine Mutter hält es mit Weihnachten seit Jahrzehnten ziemlich unkompliziert: „Es können alle mitfeiern.“ Und Maria und Josef hätten sich über so eine offene Tür vermutlich auch gefreut.