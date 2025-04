Welche Baustelle in der bremischen Bildungslandschaft ist die größte?

Eine riesige „Baustelle“ ist die Gewinnung von Personal. Wir brauchen dringend neue Lehrkräfte und auch sonst viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im letzten Jahr haben wir einen Rekord aufgestellt: 1.085 Kolleginnen und Kollegen sind neu an unsere Schulen gekommen. Und es geht weiter. Anfang 2025 haben sich mehr als 230 Referendarinnen und Referendare für Bremen entschieden. Außerdem kommen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, zum Beispiel für Matheunterricht – und die stellen vielleicht die Frage:

Wie viele Betonmischer braucht man für 7.109,5 m³ Beton? 1.000 Stück! So viel Beton wurde beim Kaisen-Campus verbaut, denn auch auf unseren Baustellen mit Stein und Stahl tut sich viel! Die größte ist zurzeit der Kaisen-Campus in Huckelriede. Hier entstehen eine Grundschule, eine neue Oberschule, eine Sporthalle und ein Gemeinschaftshaus mit Mensa. Da gibt es Platz für mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler! Es wurden schon 204.288 Klinkersteine verbaut. Alle hintereinander gelegt wären 49 Kilometer lang, also fast die Strecke von Bremen nach Bremerhaven!