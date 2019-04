Weniger sitzen, mehr spielen

× Erweitern © A. Keenan / WHO WHO

Die frühkindliche Entwicklung ist prägend für das gesamte Leben, das wissen Eltern längst. Umso überraschender, dass die Weltgesundheitsorganisation jetzt zum ersten Mal Empfehlungen zu Bewegung, Schlaf und Bildschirmzeiten für die Altersgruppe der 0- bis 5-Jährigen herausgegeben hat.

Ziel der wissenschaftlichen Studie ist es vor allem, das weltweit steigende Problem von Übergewicht zu vermindern und Grundlagen für eine gute körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung zu schaffen. Forschungen haben gezeigt, dass sowohl mangelnde Bewegung als auch zu wenig Schlaf Übergewicht verstärken. Die optimalen Schlafens- und Bewegungszeiten sowie Zeiten am TV- und Computerbildschirm für Schulkinder werden regelmäßig von der WHO veröffentlicht, erstmals haben die Experten nun auch Richtlinien für die ganz Kleinen erstellt. Demnach sollen Babys und Kleinkinder nicht länger als eine Stunde pro Tag festgeschnallt im Kinderwagen oder Hochstuhl sitzen und täglich 11 bis 14 Stunden schlafen, Babys sogar 12 bis 17 Stunden, verteilt über 24 Stunden.

Bewegung ist auch für die Kleinsten schon wichtig. So sollen Kinder, sobald sie mobil werden, mindestens eine halbe Stunde am Tag in Bauchlage interaktiv spielen und zusätzlich mit Vorlesen oder Geschichtenerzählen unterhalten werden. Fernsehen, Handys, Tablets und Computer sind nach den Empfehlungen für Kinder unter 2 Jahren tabu, sitzende Zeiten sollen sie besser beim Angucken von Büchern oder Spielen verbringen. Je älter die Kinder werden, desto mehr Bewegung benötigen sie. Im Alter von 1 bis 2 Jahren sollen sich insgesamt mindestens 3 Stunden über den Tag verteilt aktiv beim Spielen oder Sport bewegen und idealerweise 11 bis 14 Stunden schlafen. Ab 2 Jahren sollte die Bildschirmzeit eine Stunde nicht überschreiten, weniger ist besser.

Auch Kinder zwischen 3 und 4 Jahren sollten nicht mehr als eine Stunde pro Tag am Computer oder Handy verbringen und sich etwa drei Stunden lang aktiv bewegen, wobei neben klettern, laufen, tanzen und toben auf dem Spielplatz auch eine Stunde davon schon sportlich intensiv sein sollte. Schlafen sollten die 3- bis 4-Jährigen zwischen 10 und 13 Stunden. Gültig sind diese Empfehlung für Kinder auf der ganzen Welt, unabhängig vom Bildungs- oder Einkommensstandard. Etwa alle zehn Jahre werden die Studien der WHO aktualisiert. Im Original nachzulesen sind die Forschungsergebnisse hier.