Filmtipp: Die Weihnachtshexe

× Erweitern 2019 Little Dream Entertainment

Dies ist ein etwas anderer Weihnachtsfilm, denn in Italien bringen nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke an Heiligabend, sondern die Weihnachtshexe „Befana“. Tagsüber arbeitet sie allerdings als Grundschullehrerin Paola, ihre geheime Identität ist wohlgehütet. Zumindest dachte Paola das, bis der rachsüchtige Spielzeughersteller Mister Johnny nicht nur herausfindet, dass die Weihnachtshexe Befana tagsüber die sympathische Paola ist, sondern sie auch gleich entführt. Zum Glück sind ihr ein paar ausgefuchste Schülerïnnen eben falls auf die Schliche gekommen und beschließen nun, ihre Lehrerin aus den Fängen von Mister Johnny zu befreien. Sie schwingen sich auf ihre Räder und stürzen sich ins Abenteuer...

2019 Little Dream Entertainment

Für die deutsche Stimme der Weihnachtshexe „Befana“ konnte die Nachrichtensprecherin und Moderatorin Judith Rakers gewonnen werden. Für sie geht damit ein langersehnter Kindheitstraum in Erfüllung: einmal als Synchronsprecherin bei einem Kinofilm zu arbeiten. Über ihrer Arbeit sagt sie „Für die Erwachsenen gibt es die harten Fakten in den Nachrichten, und die Kinder entführe ich in eine Welt voller Fantasie und Herzlichkeit. Ich finde, das ergänzt sich perfekt“. Das weihnachtliche Abenteuer für die ganze Familie erzählt von großem Mut und der Kraft des Zusammenhalts, es geht um alles, wofür das Weihnachtsfest steht: Liebe, Hoffnung und Gemeinschaft. „Die Weihnachtshexe“ ist auf ihre ganz eigene Art eine Superheldin, mit der Michele Soavi einen Film kreieren will, den sich Familien Jahr für Jahr, mit einer Tasse Tee, gemeinsam auf der Couch angucken.